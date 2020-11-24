Позбутися від "вушок" на стегнах, а також створити рельєф на животі можна навіть у домашніх умовах. Для цього існує потужне кругове тренування.

Відео показала фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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З чого складається тренування

Для виконання вправ, знадобиться зручний одяг, килимок і питна вода.​

Тренування складається з трьох кіл і трьох вправ. Кожне з них фітнес-експертка показала на відео.

1. Берпі. Ця вправа прокачує всі м'язи тіла, а також серцево-судинну систему, і прискорює обмінні процеси в організмі. Повторити 10 разів.

Катерина Медушкіна показала кругове тренування / Фото eva

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2. Комбо-вправа для прокачування м'язів-стабілізаторів і створення пружних високих сідниць. Це заняття дозволить позбутися від "вушок" на стегнах. Також рухи дають додаткове навантаження на серцево-судинну систему, що дозволяє збільшити витрату калорій. Робимо по 10 разів на кожну сторону.

3. Створити рельф на животі і зміцнити косі м'язи дозволить остання вправа. Вона також сформує контур талії. Виконуємо протягом 30 секунд.