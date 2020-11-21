Як скласти ефективний план тренування: названі ключові моменти
Для того щоб тренування були ефективними і приносили результат, необхідно скласти свій індивідуальний план занять.
Які варіанти можливі, розповіла майстриня спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.
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Як побудувати план тренування
- 3 тренування на тиждень (понеділок, середа, п'ятниця).
- 4 тренування на тиждень (через день).
- 4 тренування на тиждень (два через 1).
- 5 тренувань: 2 дня роботи / день відпочинку / 2 дня роботи (силові тренування) / 1 день кардіо / день відпочинку.
За її словами, другий і третій – оптимальні варіанти.
Від чіткого плану тренування залежить результат / Фото republika
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Важливі нюанси
- Не існує одного ідеального тренування – цей момент індивідуальний, тому потрібно орієнтуватися на власні відчуття.
- Щоб отримати рельєф на животі, недостатньо качати прес, необхідно дотримуватися режиму у харчуванні.
- Для того щоб збільшити обсяг сідниць, не потрібно качати їх щодня.
Пам'ятайте, м'язи ростуть під час відпочинку. Не тренуйте сідниці більше, ніж два рази на тиждень. Без відновлення у вас не буде прогресу, – пояснила Кононова.
- Незалежно від того, що ви хочете підкачати, пам'ятайте, що працювати потрібно над всім тілом – важливі гарні пропорції, а не якесь певне місце.
Розподілити тренування можна по-різному, наприклад:
- субота – сідниці, середа – плечі, п'ятниця – стегна (квадрицепси), неділя – спина;
- виконувати тренування на все тіло (такий варіант підходить і для новачків).
Результат ви отримаєте лише у тому випадку, якщо будете дотримуватися розрахованих під ваші цілі КБЖУ, і якщо ваші тренування будуть на регулярній основі, – резюмувала Кононова.
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