Для того щоб тренування були ефективними і приносили результат, необхідно скласти свій індивідуальний план занять.

Які варіанти можливі, розповіла майстриня спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.

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Як побудувати план тренування

3 тренування на тиждень (понеділок, середа, п'ятниця).

4 тренування на тиждень (через день).

4 тренування на тиждень (два через 1).

5 тренувань: 2 дня роботи / день відпочинку / 2 дня роботи (силові тренування) / 1 день кардіо / день відпочинку.

За її словами, другий і третій – оптимальні варіанти.

Від чіткого плану тренування залежить результат / Фото republika

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Важливі нюанси

Не існує одного ідеального тренування – цей момент індивідуальний, тому потрібно орієнтуватися на власні відчуття.

Щоб отримати рельєф на животі, недостатньо качати прес, необхідно дотримуватися режиму у харчуванні.

Для того щоб збільшити обсяг сідниць, не потрібно качати їх щодня.

Пам'ятайте, м'язи ростуть під час відпочинку. Не тренуйте сідниці більше, ніж два рази на тиждень. Без відновлення у вас не буде прогресу, – пояснила Кононова.

Незалежно від того, що ви хочете підкачати, пам'ятайте, що працювати потрібно над всім тілом – важливі гарні пропорції, а не якесь певне місце.

Розподілити тренування можна по-різному, наприклад:

субота – сідниці, середа – плечі, п'ятниця – стегна (квадрицепси), неділя – спина; виконувати тренування на все тіло (такий варіант підходить і для новачків).

Результат ви отримаєте лише у тому випадку, якщо будете дотримуватися розрахованих під ваші цілі КБЖУ, і якщо ваші тренування будуть на регулярній основі, – резюмувала Кононова.