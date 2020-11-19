Для того щоб підкачати сідниці і зробити їх пружними і красивими, необхідно виконувати спеціальне тренування.

Блок дієвих вправ для сідниць показала фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.

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Всього тренування на сідниці складається з 8 вправ. Для його виконання знадобляться стрічки.

За словами Федорищевої, у першу чергу важливо "включити" м'язи в роботу. Для цього призначені перших 3 вправи.

Виконуються вони у 3 підходи по 30 секунд, відпочинок – 10 секунд.

Тренування на сідниці виконується зі стрічками / Фото fitness-dlya-vseh

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Вправи 4-8 виконуються у 4 підходи. На кожне відводиться по 20 секунд, час відпочинку – 10 секунд.

Сідниці горітимуть 100%, – наголосила Федорищева.