Для того чтобы подкачать ягодицы и сделать их упругими и красивыми, необходимо выполнять специальную тренировку.

Блок действенных упражнений для ягодиц показала фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.

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Всего тренировка на ягодицы состоит из 8 упражнений. Для ее выполнения понадобятся ленты.

По словам Федорищевой, в первую очередь важно "включить" мышцы в работу. Для этого предназначены первых 3 упражнения.

Выполняются они в 3 подхода по 30 секунд, отдых – 10 секунд.

Тренировка на ягодицы выполняется с лентами / Фото fitness-dlya-vseh

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Упражнения 4-8 выполняются в 4 подхода. На каждое отводится по 20 секунд, время отдыха – 10 секунд.

Ягодицы будут гореть 100% – подчеркнула Федорищева.