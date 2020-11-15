Для того чтобы обрести идеальную фигуру и красивый живот, необходимо выполнять тренировки для этой группы мышц.

Упражнения на пресс с фитболом показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.

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Некоторые из предложенных упражнений очень тяжело выполнить до конца. Ваш пресс будет гореть огнем, – отметила Кононова.

Тренировка круговая и выполняется в три раунда. Всего в комплекс входит 5 упражнений.

Упражнения от Кононовой:

Скручивание – 20 повторений; Попеременное касание – 20 повторений; Первое и второе упражнение совмещаем. Скручивание и попеременное касание – считаем за одно повторение – 10 повторений; Двойное скручивание – 15 повторений; Диагональные касания – 20 повторений.

Упражнения с фитболом позволят сделать идеальный живот / Фото blog.decathlon

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Отдых между упражнениями – не более 30 секунд, а между раундами – до 2 минут.