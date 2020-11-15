Прес горітиме вогнем: кращі вправи для ідеального живота
Для того щоб отримати ідеальну фігуру і гарний живіт, необхідно виконувати тренування для цієї групи м'язів.
Вправи на прес з фітболом показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.
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Деякі із запропонованих вправ дуже важко виконати до кінця. Ваш прес буде горіти вогнем, – зазначила Кононова.
Вправи від Кононової:
- Скручування – 20 повторень;
- Поперемінний дотик – 20 повторень;
- Перше і друге вправу поєднуємо. Скручування і почергове торкання - вважаємо за одне повторення – 10 повторень;
- Подвійне скручування – 15 повторень;
- Діагональні торкання – 20 повторень.
Вправи з фітболом дозволять зробити ідеальний живіт / Фото blog.decathlon
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Відпочинок між вправами – не більше 30 секунд, а між раундами – до 2 хвилин.
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