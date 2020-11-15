Для того щоб отримати ідеальну фігуру і гарний живіт, необхідно виконувати тренування для цієї групи м'язів.

Вправи на прес з фітболом показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.

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Деякі із запропонованих вправ дуже важко виконати до кінця. Ваш прес буде горіти вогнем, – зазначила Кононова.

Тренування кругова і виконується в три раунди. Всього в комплекс входить 5 вправ.

Вправи від Кононової:

Скручування – 20 повторень;

Поперемінний дотик – 20 повторень;

Перше і друге вправу поєднуємо. Скручування і почергове торкання - вважаємо за одне повторення – 10 повторень;

Подвійне скручування – 15 повторень;

Діагональні торкання – 20 повторень.

Вправи з фітболом дозволять зробити ідеальний живіт / Фото blog.decathlon​

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Відпочинок між вправами – не більше 30 секунд, а між раундами – до 2 хвилин.