Как составить эффективный план тренировки: названы ключевые моменты
Для того чтобы тренировки были эффективными и приносили результат, необходимо составить свой индивидуальный план занятий.
Какие варианты возможны, рассказала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.
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Как построить план тренировки
- 3 тренировки в неделю (понедельник, среда, пятница).
- 4 тренировки в неделю (через день).
- 4 тренировки в неделю (два через 1).
- 5 тренировок: 2 дня работы / день отдыха / 2 дня работы (силовые тренировки) / 1 день кардио / день отдыха.
По ее словам, второй и третий – оптимальные варианты.
От четкого плана тренировки зависит результат / Фото republika
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Важные нюансы
- Не существует одной идеальной тренировки – этот момент индивидуальный, поэтому нужно ориентироваться на собственные ощущения.
- Чтобы получить рельеф на животе, недостаточно качать пресс, необходимо соблюдат режим в питании
- Для того чтобы увеличить объем ягодиц, не нужно качать их ежедневно.
Помните, мышцы растут во время отдыха. Не тренируйте ягодицы больше, чем два раза в неделю. Без восстановления у вас не будет прогресса, – пояснила Кононова.
- Независимо от того, что вы хотите подкачать, помните, что работать нужно над всем телом – важны красивые пропорции, а не какое-то определенное место.
Распределить тренировки можно по-разному, например:
- понедельник – ягодицы, среда – плечи, пятница – бедра (квадрицепсы), воскресенье – спина;
- выполнять тренировки на все тело (такой вариант подходит и для новичков).
Результат вы получите только в том случае, если будете придерживаться рассчитанных под ваши цели КБЖУ, и если ваши тренировки будут на регулярной основе, – резюмировала Кононова.
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