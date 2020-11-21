Для того чтобы тренировки были эффективными и приносили результат, необходимо составить свой индивидуальный план занятий.

Какие варианты возможны, рассказала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.

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Как построить план тренировки

3 тренировки в неделю (понедельник, среда, пятница).

4 тренировки в неделю (через день).

4 тренировки в неделю (два через 1).

5 тренировок: 2 дня работы / день отдыха / 2 дня работы (силовые тренировки) / 1 день кардио / день отдыха.

По ее словам, второй и третий – оптимальные варианты.

От четкого плана тренировки зависит результат / Фото republika

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Важные нюансы

Не существует одной идеальной тренировки – этот момент индивидуальный, поэтому нужно ориентироваться на собственные ощущения.

Чтобы получить рельеф на животе, недостаточно качать пресс, необходимо соблюдат режим в питании

Для того чтобы увеличить объем ягодиц, не нужно качать их ежедневно.

Помните, мышцы растут во время отдыха. Не тренируйте ягодицы больше, чем два раза в неделю. Без восстановления у вас не будет прогресса, – пояснила Кононова.

Независимо от того, что вы хотите подкачать, помните, что работать нужно над всем телом – важны красивые пропорции, а не какое-то определенное место.

Распределить тренировки можно по-разному, например:

понедельник – ягодицы, среда – плечи, пятница – бедра (квадрицепсы), воскресенье – спина; выполнять тренировки на все тело (такой вариант подходит и для новичков).

Результат вы получите только в том случае, если будете придерживаться рассчитанных под ваши цели КБЖУ, и если ваши тренировки будут на регулярной основе, – резюмировала Кононова.