Для того щоб домогтися ідеального преса, необхідно правильно виконувати одну з найкращих вправ – скручування.

Який варіант вправи найбільш простий, і як її правильно виконувати, розповіла фітнес-експертка Світлана Ростиславіна у своєму Instagram.

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Ну, хто не хоче мати ідеальний прес? Естетично, красиво, модно! Одна з кращих вправ для преса – це скручування. Вона нескладна, під час виконання чітко відчувається скорочення і розтягнення м'язової групи, що працює, – зазначила Ростиславіна.

Для виконання вправи знадобиться килимок.

Скручування допоможуть зробити ідеальний прес / Фото beauty-journal

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За словами фітнес-експертки, найпростіший з точки зору техніки варіант скручувань – класичний: "підняття трохи зігнутого у верхній частині (область лопаток і найширших м'язів спини) корпусу з положення лежачи".

Вона також показала правильну техніку: