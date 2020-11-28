Для того чтобы плечи были идеальными, необходимо правильное питание и, конечно же, правильный физический подход.

Какие упражнения на плечи эффективны, и как их правильно выполнять, рассказал известный украинский тренер, чемпион мира по бодибилдингу (2015) Антон Гречанюк в своем Instagram.

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Тренировал плечи. Делюсь с вами своей программой, – отметил Гречанюк.

Тренировка выполняется в тренажерном зале и состоит из 8 упражнений. Каждое из них делается в 4 подхода по 15 раз.

Какие упражнения входят в комплекс

Разведение на заднюю дельту в тренажере Пек-Дек Тяга хейни в тренажере Смита Разведения на з.дельту в кроссовере Тяга штанги к подбородку

Крепкие плечи можно сделать с помощью правильной тренировки / Фото arhub

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5. Разведения гантелей стоя

6. Жим гантелей сидя

7. Отведения с гантелей одной рукой

8. Жим штанги стоя.