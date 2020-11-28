Идеальные плечи: известный тренер показал мощные упражнения
Для того чтобы плечи были идеальными, необходимо правильное питание и, конечно же, правильный физический подход.
Какие упражнения на плечи эффективны, и как их правильно выполнять, рассказал известный украинский тренер, чемпион мира по бодибилдингу (2015) Антон Гречанюк в своем Instagram.
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Тренировал плечи. Делюсь с вами своей программой, – отметил Гречанюк.
Какие упражнения входят в комплекс
- Разведение на заднюю дельту в тренажере Пек-Дек
- Тяга хейни в тренажере Смита
- Разведения на з.дельту в кроссовере
- Тяга штанги к подбородку
Крепкие плечи можно сделать с помощью правильной тренировки / Фото arhub
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5. Разведения гантелей стоя
6. Жим гантелей сидя
7. Отведения с гантелей одной рукой
8. Жим штанги стоя.
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