Большинство из нас целый день проводят за экраном компьютера. Наши плечи обычно опущены и направлены вперед. Рассказываем, как исправить ситуацию и расправить грудную клетку.

О том, как мобилизовать грудной отдел , рассказывает реабилитолог Александр Ледень в своем Instagram .

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При постоянной сутулости мышцы грудной клетки сокращаются / Фото Shutterstock

Когда человек целый день сидит и сутулится, грудные мышцы делаются короче от постоянного напряжения . А мышцы спины, наоборот, растягиваются и становятся слабыми .

Грудной отдел нужно "раскрывать" с помощью упражнений .

Упражнения для мобилизации грудного отдела:

Станьте в углу комнаты, лицом к стене. Раскиньте руки параллельно полу. Согните руки в локтях под углом 90 градусов. Уприте согнутые руки в стену. Ладони должны быть чуть выше головы. Медленно "проваливайтесь" в угол. Почувствуйте, как напрягаются мышцы грудной клетки.



Нужно тренироваться понемногу, но регулярно / Фото rehab.you

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Выполняйте упражнение в течение 30-60 секунд . В день советуют делать 2-3 подхода .

Особенно полезно делать это упражнение утром, а также после долгого сидения .

Если тренироваться регулярно, вы сможете улучшить осанку, растянуть и мобилизовать грудные мышцы .