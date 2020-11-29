Если у вас сидячая работа: как мобилизовать грудной отдел за 5 минут в день
Большинство из нас целый день проводят за экраном компьютера. Наши плечи обычно опущены и направлены вперед. Рассказываем, как исправить ситуацию и расправить грудную клетку.
О том, как мобилизовать грудной отдел, рассказывает реабилитолог Александр Ледень в своем Instagram.
Актуально: Идеальные плечи: известный тренер показал мощные упражнения
При постоянной сутулости мышцы грудной клетки сокращаются / Фото Shutterstock
Когда человек целый день сидит и сутулится, грудные мышцы делаются короче от постоянного напряжения. А мышцы спины, наоборот, растягиваются и становятся слабыми.
Грудной отдел нужно "раскрывать" с помощью упражнений.
Упражнения для мобилизации грудного отдела:
- Станьте в углу комнаты, лицом к стене.
- Раскиньте руки параллельно полу.
- Согните руки в локтях под углом 90 градусов.
- Уприте согнутые руки в стену. Ладони должны быть чуть выше головы.
- Медленно "проваливайтесь" в угол. Почувствуйте, как напрягаются мышцы грудной клетки.
Нужно тренироваться понемногу, но регулярно / Фото rehab.you
Для тренировок: Как выбрать коврик для йоги: без чего тренироваться становится опасно
Выполняйте упражнение в течение 30-60 секунд. В день советуют делать 2-3 подхода.
Особенно полезно делать это упражнение утром, а также после долгого сидения.
Если тренироваться регулярно, вы сможете улучшить осанку, растянуть и мобилизовать грудные мышцы.
Видео, как выполнять упражнение, смотрите здесь:
Поделиться новостью