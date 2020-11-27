Как выбрать коврик для йоги: без чего тренироваться становится опасно
Часто люди считают, что для полноценных занятий йогой достаточно каремата из супермаркета. Развенчиваем этот и миф рассказываем, каким должен быть настоящий коврик для йоги.
О различных видах ковриков для йоги сообщает Active 24.
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Пористые коврики не очень удобны для практики / Фото mania.yoga
Во время тренировки у нас часто потеют руки. Влажные конечности и плохое сцепление с ковриком – это опасность травм, растяжений и вывихов. Профессиональные коврики позволяют комфортно тренироваться даже в таких условиях.
Опытные тренеры пишут, что качественные коврики уберегут от скольжения даже руки в креме. Кстати, именно так можно проверить качество своего коврика.
Надежные коврики стоят достаточно дорого / Фото yoga-world
Признаки хорошего коврика для йоги:
- приятный на ощупь,
- не скользкий,
- удобен в транспортировке,
- соответствует вашим потребностям,
- эстетичний и красивый.
Липкость
Главная характеристика коврика. Он должен удерживать ваши конечности, даже если те стали влажными во время практики.
Важной характеристикой является липкость коврика / Фото kp
Липкие коврики стоят достаточно дорого. Поэтому не спешите инвестировать в них средства, если не уверены, что будете тренироваться регулярно. Сначала попробуйте свои силы на групповых занятиях. Если поймете, что йога – это ваше, смело выбирайте качественный коврик.
Наиболее липкие коврики из каучука. Однако такие изделия тяжелые, за ними сложно ухаживать. К ним липнут не только руки, но и одежда, волосы, а также мелкий мусор с пола.
Толщина
Оптимальная толщина коврика – 4,5-6 миллиметров. На толстых вариантах удобно тренироваться новичкам. Если коврик слишком тонкий, на него будет некомфортно ставить колени, локти или голову.
Если вы планируете больше медитировать, чем активно тренироваться, выбирайте коврик толщиной не менее 6 миллиметров.
Качественные коврики бывают достаточно тонкими / Фото Yogin
Идеальный вариант коврика – резиновый с добавлением каучука. Этот вариант достаточно липкий, не слишком тяжелый, а также не пропускает холод от пола.
Длина
При выборе коврика нужно соблюсти баланс длины. Невысокому человеку не нужен двухметровый коврик – так вы будете только носить на тренировки лишний вес.
Лучше всего – выбирайте длину по своему росту. Добавьте к росту 10 сантиметров – получите желаемую длину коврика.
Из чего делают коврики для йоги
Термопластичный эластомер
Самый популярный материал для ковриков средней ценовой категории. Он достаточно мягкий, имеет хорошую амортизацию. В то же время такой коврик достаточно упругий и износостойкий.
Натуральный каучук
Самые дорогие коврики делают из каучука / Фото izi.ua
Золотой стандарт в мире ковриков. Коврики из каучука упругие, хорошо амортизируют, очень липкие, долговечные. Это делает их снаряжением для йоги премиум класса. Однако каучуковые коврики немало стоят и достаточно тяжелые.
Синтетический материал EVA
Из него делают карематы. Эти коврики ультралегкие, достаточно толстые и очень бюджетные. Их часто используют для тренировок на улице как подстилку.
Но коврики из EVA пористые и имеют плохое сцепление с руками. Поэтому для регулярных тренировок их лучше не использовать.
Сегодня существует немало эстетически привлекательных моделей / Фото yogamat.com.ua
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Пенные коврики (foam)
Достаточно легкие коврики, могут использоваться в различных видах тренировок. Материал позволяет сделать толстые и мягкие изделия.
Коврики имеют достаточно неплохое сцепление, однако при повышенной влажности стремительно теряют эту характеристику.
Также изготавливают коврики из полиуретана, полимера, джута и пробки.
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