Часто люди считают, что для полноценных занятий йогой достаточно каремата из супермаркета. Развенчиваем этот и миф рассказываем, каким должен быть настоящий коврик для йоги.

О различных видах ковриков для йоги сообщает Active 24 .

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Пористые коврики не очень удобны для практики / Фото mania.yoga

Во время тренировки у нас часто потеют руки . Влажные конечности и плохое сцепление с ковриком – это опасность травм, растяжений и вывихов . Профессиональные коврики позволяют комфортно тренироваться даже в таких условиях.

Опытные тренеры пишут, что качественные коврики уберегут от скольжения даже руки в креме . Кстати, именно так можно проверить качество своего коврика.



Надежные коврики стоят достаточно дорого / Фото yoga-world

Признаки хорошего коврика для йоги:

приятный на ощупь,

не скользкий,

удобен в транспортировке,

соответствует вашим потребностям,

эстетичний и красивый.

Липкость

Главная характеристика коврика. Он должен у держивать ваши конечности , даже если те стали влажными во время практики.



Важной характеристикой является липкость коврика / Фото kp

Липкие коврики стоят достаточно дорого . Поэтому не спешите инвестировать в них средства, если не уверены, что будете тренироваться регулярно. Сначала попробуйте свои силы на групповых занятиях. Если поймете, что йога – это ваше, смело выбирайте качественный коврик .

Наиболее липкие коврики из каучука . Однако такие изделия тяжелые, за ними сложно ухаживать. К ним липнут не только руки, но и одежда, волосы, а также мелкий мусор с пола .

Толщина

Оптимальная толщина коврика – 4,5-6 миллиметров . На толстых вариантах удобно тренироваться новичкам. Если коврик слишком тонкий, на него будет некомфортно ставить колени, локти или голову .

Если вы планируете больше медитировать, чем активно тренироваться, выбирайте коврик толщиной не менее 6 миллиметров .



Качественные коврики бывают достаточно тонкими / Фото Yogin

Идеальный вариант коврика – резиновый с добавлением каучука . Этот вариант достаточно липкий, не слишком тяжелый, а также не пропускает холод от пола .

Длина

При выборе коврика нужно соблюсти баланс длины . Невысокому человеку не нужен двухметровый коврик – так вы будете только носить на тренировки лишний вес .

Лучше всего – выбирайте длину по своему росту . Добавьте к росту 10 сантиметров – получите желаемую длину коврика.

Не берите и слишком короткий коврик, иначе ваши ноги и голова будут лежать на полу. Короткий коврик также повышает риск травм .

Из чего делают коврики для йоги

Термопластичный эластомер

Самый популярный материал для ковриков средней ценовой категории . Он достаточно мягкий, имеет хорошую амортизацию. В то же время такой коврик достаточно упругий и износостойкий .

Натуральный каучук



Самые дорогие коврики делают из каучука / Фото izi.ua

Золотой стандарт в мире ковриков. Коврики из каучука упругие, хорошо амортизируют, очень липкие, долговечные . Это делает их снаряжением для йоги премиум класса. Однако каучуковые коврики немало стоят и достаточно тяжелые .

Синтетический материал EVA

Из него делают карематы. Эти коврики ультралегкие, достаточно толстые и очень бюджетные . Их часто используют для тренировок на улице как подстилку.

Но коврики из EVA пористые и имеют плохое сцепление с руками . Поэтому для регулярных тренировок их лучше не использовать.



Сегодня существует немало эстетически привлекательных моделей / Фото yogamat.com.ua

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Пенные коврики (foam)

Достаточно легкие коврики, могут использоваться в различных видах тренировок. Материал позволяет сделать толстые и мягкие изделия .

Коврики имеют достаточно неплохое сцепление, однако при повышенной влажности стремительно теряют эту характеристику .