Йога для новичков: как правильно дышать во время практики
Чтобы достичь хороших результатов в практике йоги, нужно начинать с маленьких шагов. Рассказываем, как правильно дышать, чтобы получить максимальную пользу от тренировок.
О технике дыхания рассказывает украинский тренер под никнеймом Лисса Йога в своем Instagram.
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Правильное дыхание повышает эффективность практики / Фото my-kiev.com
Как правильно дышать во время занятия йогой?
Не забывайте дышать
Когда мы выполняем сложные упражнения, то автоматически задерживаем дыхание. Это неправильно – старайтесь, наоборот, дышать равномерно и глубоко.
Дышите медленно
Делайте спокойный вдох и медленный, удлиненный выдох.
Делайте выдох длиннее, чем вдох / Фото yoga-masters.com
Формула дыхания
Можно дышать так: 50 процентов времени на вдох и 50 – на выдох. Или делайте выдох длиннее, чем вдох.
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Держите ритм
Очень важная часть практики. Синхронизируйте дыхание со своими движениями.
- Движение вверх – вдох,
- Движение вниз – выдох.
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