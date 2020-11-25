Чтобы достичь хороших результатов в практике йоги, нужно начинать с маленьких шагов. Рассказываем, как правильно дышать, чтобы получить максимальную пользу от тренировок.

О технике дыхания рассказывает украинский тренер под никнеймом Лисса Йога в своем Instagram .

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Правильное дыхание повышает эффективность практики / Фото my-kiev.com

Как правильно дышать во время занятия йогой?

Не забывайте дышать

Когда мы выполняем сложные упражнения, то автоматически задерживаем дыхание . Это неправильно – старайтесь, наоборот, дышать равномерно и глубоко.

Дышите медленно

Делайте спокойный вдох и медленный, удлиненный выдох .



Делайте выдох длиннее, чем вдох / Фото yoga-masters.com

Формула дыхания

Можно дышать так: 50 процентов времени на вдох и 50 – на выдох . Или делайте выдох длиннее, чем вдох.

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Держите ритм

Очень важная часть практики. Синхронизируйте дыхание со своими движениями.

Движение вверх – вдох ,

Движение вниз – выдох .