Безопасная тренировка на все тело: видео упражнений
Если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, но хочется подтянуть тело и привести себя в форму, – потребуются безопасные упражнения.
Их можно выполнять в домашних условиях. Видео показала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.
Читайте Как составить эффективный план тренировки: названы ключевые моменты
Эти упражнения безопасны для спины, при грыжах и протрузиях, исключают дополнительную нагрузку на основные разгибатели спины (мышцы, идущие вдоль позвоночного столба), без осевой нагрузки и компрессии позвоночника, – отметила Медушкина.
Тренировка состоит из 3 упражнений:
Двусоставное упражнение, которое поможет укрепить ягодицы и бедра. Выполняется в 3 подхода по 15 раз на каждую ногу.
Блок упражнений безопасный и поможет укрепить все тело / Фото Екатерина Медушкина, Instagram
Интересно Эффективное жиросжигание: 3 действенных приема
- Жим гантелей с пола. Это упражнение укрепит грудные мышцы, а также трицепсы и переднюю поверхность плеча. Выполняется в 3 подхода по 20 раз.
- Малоамплитудные прямые скручивания помогут укрепить мышцы брюшного пресса. Выполняются в 3 подхода по 15 раз.
Поделиться новостью