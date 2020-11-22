Если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, но хочется подтянуть тело и привести себя в форму, – потребуются безопасные упражнения.

Их можно выполнять в домашних условиях. Видео показала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Эти упражнения безопасны для спины, при грыжах и протрузиях, исключают дополнительную нагрузку на основные разгибатели спины (мышцы, идущие вдоль позвоночного столба), без осевой нагрузки и компрессии позвоночника, – отметила Медушкина.

Внимание: для выполнения тренировки понадобится коврик.

Тренировка состоит из 3 упражнений:

Двусоставное упражнение, которое поможет укрепить ягодицы и бедра. Выполняется в 3 подхода по 15 раз на каждую ногу.

Блок упражнений безопасный и поможет укрепить все тело / Фото Екатерина Медушкина, Instagram

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