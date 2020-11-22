Безпечне тренування на все тіло: відео вправ
Якщо у вас є певні проблеми зі здоров'ям, але хочеться підтягти тіло і привести себе в форму, – знадобляться безпечні вправи.
Їх можна виконувати у домашніх умовах. Відео показала фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.
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Ці вправи безпечні для спини, при грижах і протрузіях, виключають додаткове навантаження на основні розгиначі спини (м'язи, що йдуть уздовж хребетного стовпа), без осьового навантаження і компресії хребта, – зазначила Медушкіна.
Тренування складається з 3 вправ:
- Двоскладова вправа, яка допоможе зміцнити сідниці і стегна. Виконується у 3 підходи по 15 разів на кожну ногу.
Блок вправ безпечний і допоможе зміцнити все тіло / Фото Катерина Медушкіна, Instagram
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- Жим гантелей з підлоги. Ця вправа зміцнить грудні м'язи, а також трицепси і передню поверхню плеча. Виконується у 3 підходи по 20 разів.
- Малоамплітудні прямі скручування допоможуть зміцнити м'язи черевного преса. Виконуються у 3 підходи по 15 разів.
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