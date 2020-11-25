Щоб досягти хороших результатів у практиці йоги, потрібно починати з маленьких кроків. Розповідаємо, як правильно дихати, щоб отримати максимальну користь від тренувань.

Про техніку дихання розповідає українська тренерка під нікнеймом Лісса Йога у своєму Instagram.

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Правильне дихання підвищує ефективність практики / Фото my-kiev.com

Як правильно дихати під час заняття йогою?

Не забувайте дихати

Коли ми виконуємо складні вправи, то автоматично затримуємо дихання. Це неправильно – старайтеся, навпаки, дихати рівномірно й глибоко.

Дихайте повільно

Робіть спокійний вдих і повільний, подовжений видих.



Робіть видих довшим, ніж вдих / Фото yoga-masters.com

Формула дихання

Можна дихати так: 50 відсотків часу на вдих і 50 – на видих. Або робіть видих довшим, ніж вдих.

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Тримайте ритм

Дуже важлива частина практики. Синхронізуйте дихання зі своїми рухами.

Рух вгору – вдих ,

, Рух вниз – видих.

Більше про те, як правильно дихати під час практики, дізнайтеся тут: