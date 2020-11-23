Стресостійкість дозволяє людині легше і спокійніше переносити різні ситуації. Однак, щоб цьому навчитися, необхідно дотримуватися кількох правил та умов.

Що може стати антистресом, і як перемогти тривожність, розповів відомий український тренер, чемпіон світу з бодібілдингу (2015) Антон Гречанюк у своєму Instagram.

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Він зазначив, що 2020 рік став "рекордсменом за кількістю непередбачених і неприємних сюрпризів небувалого розмаху", а "стрес, тривожність, занепокоєння і втома, здається, ніколи не були настільки відчутні". Він також розповів, як з найменшою шкодою для здоров'я пройти цей етап.

Як підвищити стресостійкість: обов'язкові умови

якісний повноцінний сон (7-9 годин);

фізична активність (біг, прогулянки, гімнастика);

розслаблення мозку (час для себе, медитація);

достатня гідратація (правильний питний режим);

збалансоване харчування (без "заїдання" стресу).

Чи не заїдайте стрес / Фото psychologies

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Гречанюк також порекомендував шукати свої методи розслаблення. Це можуть бути прогулянки на свіжому повітрі, гарний настрій, читання, приємна музика, веселі фільми, спілкування з друзями, а також йога, гаряча ванна, дихальна гімнастика, масаж ніг, чай з ромашки – у кожного свій варіант.

Крім того, важливо стежити за харчуванням – воно має стати опорою для підтримання внутрішніх ресурсів: