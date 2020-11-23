Как повысить стрессоустойчивость: озвучены обязательные условия
Стрессоустойчивость позволяет человеку легче и спокойнее переносить различные ситуации. Однако, чтобы этому научиться, необходимо соблюдать несколько правил и условий.
Что может стать антистрессом, и как победить тревожность, рассказал известный украинский тренер, чемпион мира по бодибилдингу (2015) Антон Гречанюк в своем Instagram.
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Он отметил, что 2020 год стал "рекордсменом по количеству непредвиденных и неприятных сюрпризов небывалого размаха", а "стресс, тревожность, беспокойство и усталость, кажется, никогда не были столь ощутимы". Он также рассказал, как с наименьшим вредом для здоровья пройти этот этап.
Как повысить стрессоустойчивость: обязательные условия
- качественный полноценный сон (7-9 часов);
- физическая активность (бег, прогулки, гимнастика);
- расслабление мозга (время для себя, медитация);
- достаточная гидратация (правильный питьевой режим);
- сбалансированное питание (без "заедания" стресса).
Не заедайте стресс / Фото psychologies
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Гречанюк также порекомендовал искать свои методы расслабления. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, хорошее настроение, чтение, приятная музыка, веселые фильмы, общение с друзьями, а также йога, горячая ванна, дыхательная гимнастика, массаж ног, чай из ромашки – у каждого свой вариант.
Кроме того, важно следить за питанием – оно должно стать опорой для поддержания внутренних ресурсов:
- отдавайте предпочтение органическим фруктам и овощам, орехам и семенам, полезным маслам, достаточному количеству белка и жиров;
- откажитесь от фастфуда и сверхобработанных продуктов, сахара, жареного и мучного, кофеина и алкоголя.
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