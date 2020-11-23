Стрессоустойчивость позволяет человеку легче и спокойнее переносить различные ситуации. Однако, чтобы этому научиться, необходимо соблюдать несколько правил и условий.

Что может стать антистрессом, и как победить тревожность, рассказал известный украинский тренер, чемпион мира по бодибилдингу (2015) Антон Гречанюк в своем Instagram.

​Интересно Сжигаем жир: 5 эффективных "горячих" упражнений

Он отметил, что 2020 год стал "рекордсменом по количеству непредвиденных и неприятных сюрпризов небывалого размаха", а "стресс, тревожность, беспокойство и усталость, кажется, никогда не были столь ощутимы". Он также рассказал, как с наименьшим вредом для здоровья пройти этот этап.

Как повысить стрессоустойчивость: обязательные условия

качественный полноценный сон (7-9 часов);

физическая активность (бег, прогулки, гимнастика);

расслабление мозга (время для себя, медитация);

достаточная гидратация (правильный питьевой режим);

сбалансированное питание (без "заедания" стресса).

Не заедайте стресс / Фото psychologies

Читайте Как сделать живот плоским: ТОП-5 эффективных упражнений для пресса

Гречанюк также порекомендовал искать свои методы расслабления. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, хорошее настроение, чтение, приятная музыка, веселые фильмы, общение с друзьями, а также йога, горячая ванна, дыхательная гимнастика, массаж ног, чай из ромашки – у каждого свой вариант.

Кроме того, важно следить за питанием – оно должно стать опорой для поддержания внутренних ресурсов: