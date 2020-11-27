Часто люди вважають, що для повноцінних занять йогою достатньо каримата із супермаркету. Розвінчуємо цей і міф розповідаємо, яким має бути справжній килимок для йоги.

Про різні види килимків для йоги повідомляє Active 24.

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Пористі килимки не дуже зручні для практики / Фото mania.yoga

Під час тренування у нас часто пітніють руки. Вологі кінцівки та погане зчеплення з килимком – це небезпека травм, розтягнень і вивихів. Професійні килимки дозволяють комфортно тренуватися навіть в таких умовах.

Досвідчені тренери пишуть, що якісні килимки утримують від ковзання навіть руки в кремі. До речі, саме так можна перевірити якість свого килимка.



Надійні килимки коштують досить дорого / Фото yoga-world

Ознаки хорошого килимка для йоги:

приємний на дотик,

не слизький,

зручний у транспортуванні,

відповідає вашим потребам,

естетичний і красивий.

Липкість

Головна характеристика килимка. Він повинен утримувати ваші кінцівки, навіть якщо ті стали вологими під час практики.



Важливою характеристикою є липкість килимка / Фото kp

Липкі килимки коштують досить дорого. Тому не поспішайте інвестувати в них кошти, якщо не впевнені, що будете тренуватися регулярно. Спершу спробуйте свої сили на групових заняттях. Якщо зрозумієте, що йога – це ваше, сміливо обирайте якісний килимок.

Найлипкіші килимки з каучуку. Однак такі вироби важкі, за ними складно доглядати. До них липнуть не тільки руки, а й одяг, волосся, а також дрібне сміття з підлоги.

Товщина

Оптимальна товщина килимка – 4,5-6 міліметрів. На товстіших варіантах зручно тренуватися новачкам. Якщо килимок занадто тонкий, на нього буде некомфортно ставити коліна, лікті або голову.

Якщо ви плануєте більше медитувати, ніж активно тренуватися, обирайте килимок товщиною щонайменше 6 міліметрів.



Якісні килимки бувають достатньо тонкими / Фото Yogin

Ідеальний варіант килимка – гумовий з додаванням каучуку. Цей варіант достатньо липкий, не надто важкий, а також не пропускає холод від підлоги.

Довжина

При виборі килимка потрібно дотриматися балансу довжини. Невисокій людині не потрібен двометровий килимок – так ви будете тільки носити на тренування зайву вагу.

Найкраще – обирайте довжину відповідно до свого зросту. Додайте до зросту 10 сантиметрів – отримаєте бажану довжину килимка.

Не беріть і занадто короткий килимок, інакше ваші ноги й голова будуть лежати на підлозі. Замалий килимок також підвищує ризик травм.

З чого роблять килимки для йоги

Термопластичний еластомер

Найпопулярніший матеріал для килимків середньої цінової категорії. Він достатньо м'який, має хорошу амортизацію. Водночас такий килимок достатньо пружний та зносостійкий.

Натуральний каучук



Найдорожчі килимки роблять з каучуку / Фото izi.ua

Золотий стандарт у світі килимків. Килимки з каучуку пружні, добре амортизують, дуже липкі, довговічні. Це робить їх знаряддям для йоги преміум класу. Однак каучукові килимки чимало коштують і достатньо важкі.

Синтетичний матеріал EVA

З нього роблять каримати. Ці килимки ультралегкі, достатньо товсті й дуже бюджетні. Їх часто використовують для тренувань на вулиці як підстилку.

Але килимки з EVA пористі й мають погане зчеплення з руками. Тому для регулярних тренувань їх краще не використовувати.



Сьогодні існує чимало естетично привабливих моделей / Фото yogamat.com.ua

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Пінні килимки (foam)

Достатньо легкі килимки, можуть використовуватися у різних видах тренувань. Матеріал дає змогу зробити товсті та м'які вироби.

Килимки мають досить непогане зчеплення, однак при підвищеній вологості стрімко втрачають цю характеристику.

Також виготовляють килимки з поліуретану, полімеру, джуту і корку.