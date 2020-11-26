Розповідаємо, яку асану з йоги потрібно виконувати кожного дня, щоб оздоровити хребет і м'язи шиї. Ця вправа допомагає зменшити мімічні зморшки, прояви акне та підтягнути друге підборіддя.

Про корисну вправу з йоги розповідає Active 24.

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Проста вправа допоможе позбутися подвійного підборіддя, зморшок і акне.

"Собака мордою вгору" – одна з найвідоміших поз у практиці йоги. Її можуть виконувати як новачки, так і профі.



Вправу можуть виконувати навіть новачки / Фото Hanuman

Ця вправа допомагає:

розвинути гнучкість хребта ,

, розслабити м'язи шиї ,

, напружити м'язи обличчя – вони підтягуються і стають пружнішими,

– вони підтягуються і стають пружнішими, під час виконання цієї вправи шкіра краще насичується киснем , що сприяє лікуванню акне,

, що сприяє лікуванню акне, розслабляються мімічні зморшки на обличчі та шиї.

Техніка виконання вправи "Собака мордою вгору":

Початкове положення – лежачи на животі. Вам знадобиться килимок для йоги або фітнесу. Зробіть упор руками на килимок, підніміть верхню частину тіла. Ноги можуть мати опір як на підйоми, так і на пальці. Прогніться у спині, розправте шию. Класична поза – шия пряма, обличчя спрямоване вперед. Для того, щоб краще пропрацювати м'язи шиї та обличчя – задеріть голову догори. Відчуйте, як розтягується передня частина шиї. Не забувайте дихати під час виконання асани. Будьте у цій позі комфортну кількість часу. Для кращого ефекту радять виконувати вправу щонайменше 2 хвилини кожного дня.



Будьте обережні під час прогинів / Фото svitlav.com

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Відео, як виконувати асану, перегляньте тут: