Прибрати подвійне підборіддя і зморшки за дві хвилини на день: ефективна вправа з йоги
Розповідаємо, яку асану з йоги потрібно виконувати кожного дня, щоб оздоровити хребет і м'язи шиї. Ця вправа допомагає зменшити мімічні зморшки, прояви акне та підтягнути друге підборіддя.
Про корисну вправу з йоги розповідає Active 24.
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Проста вправа допоможе позбутися подвійного підборіддя, зморшок і акне.
"Собака мордою вгору" – одна з найвідоміших поз у практиці йоги. Її можуть виконувати як новачки, так і профі.
Вправу можуть виконувати навіть новачки / Фото Hanuman
Ця вправа допомагає:
- розвинути гнучкість хребта,
- розслабити м'язи шиї,
- напружити м'язи обличчя – вони підтягуються і стають пружнішими,
- під час виконання цієї вправи шкіра краще насичується киснем, що сприяє лікуванню акне,
- розслабляються мімічні зморшки на обличчі та шиї.
Техніка виконання вправи "Собака мордою вгору":
- Початкове положення – лежачи на животі. Вам знадобиться килимок для йоги або фітнесу.
- Зробіть упор руками на килимок, підніміть верхню частину тіла. Ноги можуть мати опір як на підйоми, так і на пальці.
- Прогніться у спині, розправте шию.
- Класична поза – шия пряма, обличчя спрямоване вперед.
- Для того, щоб краще пропрацювати м'язи шиї та обличчя – задеріть голову догори. Відчуйте, як розтягується передня частина шиї.
- Не забувайте дихати під час виконання асани. Будьте у цій позі комфортну кількість часу.
- Для кращого ефекту радять виконувати вправу щонайменше 2 хвилини кожного дня.
Будьте обережні під час прогинів / Фото svitlav.com
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Будьте обережні під час прогинів – не виконуйте їх через силу, якщо відчуваєте біль і дискомфорт.
Відео, як виконувати асану, перегляньте тут:
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