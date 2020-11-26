Чимало вітамінів ми отримуємо з їжею, тому важливо дотримуватися збалансованого раціону, з великою кількістю фруктів та овочів. Розповідаємо, чим небезпечний дефіцит вітаміну К і як його уникнути.

Про користь вітаміну К повідомляє консультант з харчування Юрій Павлюкевич у своєму Instagram.

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Найкраще отримувати вітаміни з їжею / Фото cross.expert

Вітамін К – це група вітамінів. Найбільш важливими у ній є вітаміни К1 – філохінон і К2 – менахінон.

Найбільше вітаміну К1 в зелених рослинах та водоростях.

К2 частково утворюється з К1 – його синтезують бактерії в кишечнику.



Овочі дуже важливі в раціоні спортсменів і не тільки / Фото domtrav.com

Добова потреба у цих вітамінах складає від 45 до 300 мікрограмів. Якщо людина має певні захворювання, потреба у вітамінах може значно зростати.

Як збільшити кількість вітаміну К в раціоні?

Для того, щоб одержати вітамін К1, їжте шпинат, усі види капусти, горіхи, чорнослив, полуницю, оливкову олію та листову зелень .

. Вітамін К2 міститься у ферментованих продуктах : квашеній капусті, комбучі, ферментованих соєвих стравах. Однак кількість цього вітаміну в їжі нестабільна і залежить від способу приготування.

: квашеній капусті, комбучі, ферментованих соєвих стравах. Однак кількість цього вітаміну в їжі нестабільна і залежить від способу приготування. К2 також можна приймати зі спеціальними добавками.



При нестачі вітамінів організм швидко втомлюється / Фото Myprotein

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Найбільш ефективними харчовими добавками є ті, що містять водорості.

Присутність в раціоні достатньої кількості цього вітаміну знижує ризик серцево-судинних захворювань. К1 допомагає регулювати звертання крові, а К2 сприяє профілактиці раку й діабету.