Чому вам потрібен вітамін К і де його взяти: поради фахівця
Чимало вітамінів ми отримуємо з їжею, тому важливо дотримуватися збалансованого раціону, з великою кількістю фруктів та овочів. Розповідаємо, чим небезпечний дефіцит вітаміну К і як його уникнути.
Про користь вітаміну К повідомляє консультант з харчування Юрій Павлюкевич у своєму Instagram.
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Найкраще отримувати вітаміни з їжею / Фото cross.expert
Вітамін К – це група вітамінів. Найбільш важливими у ній є вітаміни К1 – філохінон і К2 – менахінон.
Найбільше вітаміну К1 в зелених рослинах та водоростях.
К2 частково утворюється з К1 – його синтезують бактерії в кишечнику.
Овочі дуже важливі в раціоні спортсменів і не тільки / Фото domtrav.com
Добова потреба у цих вітамінах складає від 45 до 300 мікрограмів. Якщо людина має певні захворювання, потреба у вітамінах може значно зростати.
Як збільшити кількість вітаміну К в раціоні?
- Для того, щоб одержати вітамін К1, їжте шпинат, усі види капусти, горіхи, чорнослив, полуницю, оливкову олію та листову зелень.
- Вітамін К2 міститься у ферментованих продуктах: квашеній капусті, комбучі, ферментованих соєвих стравах. Однак кількість цього вітаміну в їжі нестабільна і залежить від способу приготування.
- К2 також можна приймати зі спеціальними добавками.
При нестачі вітамінів організм швидко втомлюється / Фото Myprotein
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Найбільш ефективними харчовими добавками є ті, що містять водорості.
Присутність в раціоні достатньої кількості цього вітаміну знижує ризик серцево-судинних захворювань. К1 допомагає регулювати звертання крові, а К2 сприяє профілактиці раку й діабету.
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