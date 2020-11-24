Горіхи – продукт, який складається з великої кількості жирів, але при цьому дуже корисний і навіть дозволяє знизити вагу.

Чому це відбувається, і скільки горіхів можна їсти тим, хто худне, розповіла фітнес-експертка Світлана Ростиславіна у своєму Instagram.

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Ви знаєте, що існують продукти, які на 50% складаються з жирів і при цьому дозволяють нам втрачати вагу?.. Але ж є продукти, які підходять для збалансованого харчування, незважаючи на високу калорійність і значну кількість жирів... Головна цінність горіхів полягає у тому, що вони прекрасно вгамовують голод і насичують організм на тривалий час, – зазначила Ростиславіна.

Вона також розповіла про користь щоденного вживання горіхів:

знижують ризик виникнення онкологічних захворювань, хвороб серцево-судинної системи;

містять мінеральні речовини, поліненасичені жирні кислоти, вітаміни – все те, що необхідно організму;

покращують травлення, нормалізують рівень глюкози та холестерину і роботу щитовидної залози і печінки;

сприяють поліпшенню сну і зниження дратівливості і втоми, підвищують імунітет.

Горіхи – не тільки смачний, але і корисний продукт / Фото Pikabu

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Вона також розповіла, чому багато тих, худне, намагаються не вживати горіхи.

Пояснюється це просто – високою калорійністю: від 550 до 700 Ккал на 100 г. Але не варто боятися горіхів. Потрібно просто знати міру. Можна з'їсти 20-30 г на день, краще у першій половині дня, вписати їх в своє КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи, – ред.), – резюмувала Світлана Ростиславіна.