Орехи – продукт, который состоит из большого количества жиров, но при этом очень полезен и даже позволяет снизить вес.

Почему это происходит, и сколько орехов можно есть худеющим, рассказала фитнес-эксперт Светлана Ростиславина в своем Instagram.

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Вы знаете, что существуют продукты, которые на 50% состоят из жиров и при этом позволяют нам терять вес?.. А ведь есть продукты, которые подходят для сбалансированного питания, несмотря на высокую калорийность и значительное количество жиров… Главная ценность орехов заключается в том, что они прекрасно утоляют голод и насыщают организм на длительное время, – отметила Ростиславина.

Она также рассказала о пользе ежедневного употребления орехов:

снижают риск возникновения онкологических заболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы;

содержат минеральные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины – все то, что необходимо организму;

улучшают пищеварение, нормализуют уровень глюкозы и холестерина и работу щитовидной железы и печени;

способствуют улучшению сна и снижению раздражительности и усталости, повышают иммунитет.

Орехи – не только вкусный, но и полезный продукт / Фото Pikabu

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Она также рассказала, почему многие худеющие стараются не употреблять орехи.

Объясняется это просто – высокой калорийностью: от 550 до 700 Ккал на 100 г. Но не стоит бояться орехов. Нужно просто соблюдать меру. Можно съесть 20-30 г в день, лучше в первой половине дня, вписать их в свое КБЖУ (каллории, белки, жиры, углеводы, – ред.), – резюмировала Светлана Ростиславина.