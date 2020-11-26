Многие из витаминов мы получаем с пищей, поэтому важно придерживаться сбалансированного рациона, с большим количеством фруктов и овощей. Рассказываем, чем опасен дефицит витамина К и как его избежать.

Про пользу витамина К сообщает консультант по питанию Юрий Павлюкевич в своем Instagram .

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Лучше всего получать витамины с пищей / Фото cross.expert

Витамин К – это группа витаминов . Наиболее важными в ней есть витамины К1 – филлохинон и К2 – менахинон.

Больше всего витамина К1 в зеленых растениях и водорослях .

К2 частично образуется из К1 – его синтезируют бактерии в кишечнике.



Овощи очень важны в рационе спортсменов и не только / Фото domtrav.com

Суточная потребность в этих витаминах составляет от 45 до 300 микрограммов . Если человек имеет определенные заболевания, потребность в витаминах может значительно возрастать .

Как увеличить количество витамина К в рационе?

Для того чтобы получить витамин К1, ешьте шпинат, все виды капусты, орехи, чернослив, клубнику, оливковое масло и листовую зелень .

Витамин К2 содержится в ферментированных продуктах : квашеной капусте, комбуче, ферментированных соевых блюдах. Однако количество этого витамина в пище нестабильно и зависит от способа приготовления.

К2 можно принимать со специальными добавками .



При недостатке витаминов организм быстро устает / Фото Myprotein

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Наиболее эффективными пищевыми добавками являются те, что содержат водоросли .