Почему вам нужен витамин К и где его взять: советы специалиста
Многие из витаминов мы получаем с пищей, поэтому важно придерживаться сбалансированного рациона, с большим количеством фруктов и овощей. Рассказываем, чем опасен дефицит витамина К и как его избежать.
Про пользу витамина К сообщает консультант по питанию Юрий Павлюкевич в своем Instagram.
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Лучше всего получать витамины с пищей / Фото cross.expert
Витамин К – это группа витаминов. Наиболее важными в ней есть витамины К1 – филлохинон и К2 – менахинон.
Больше всего витамина К1 в зеленых растениях и водорослях.
К2 частично образуется из К1 – его синтезируют бактерии в кишечнике.
Овощи очень важны в рационе спортсменов и не только / Фото domtrav.com
Суточная потребность в этих витаминах составляет от 45 до 300 микрограммов. Если человек имеет определенные заболевания, потребность в витаминах может значительно возрастать.
Как увеличить количество витамина К в рационе?
- Для того чтобы получить витамин К1, ешьте шпинат, все виды капусты, орехи, чернослив, клубнику, оливковое масло и листовую зелень.
- Витамин К2 содержится в ферментированных продуктах: квашеной капусте, комбуче, ферментированных соевых блюдах. Однако количество этого витамина в пище нестабильно и зависит от способа приготовления.
- К2 можно принимать со специальными добавками.
При недостатке витаминов организм быстро устает / Фото Myprotein
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Наиболее эффективными пищевыми добавками являются те, что содержат водоросли.
Присутствие в рационе достаточного количества этого витамина снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К1 помогает регулировать свертываемость крови, а К2 способствует профилактике рака и диабета.
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