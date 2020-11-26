Убрать двойной подбородок и морщины за две минуты в день: эффективное упражнение из йоги
Рассказываем, какую асану из йоги нужно выполнять каждый день, чтобы оздоровить позвоночник и мышцы шеи. Это упражнение помогает уменьшить мимические морщины, проявления акне и подтянуть второй подбородок.
О полезном упражнении из йоги рассказывает Active 24.
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Простое упражнение поможет избавиться от двойного подбородка, морщин и акне.
"Собака мордой вверх" – одна из самых известных поз в практике йоги. Ее могут выполнять как новички, так и профи.
Упражнение могут выполнять даже новички / Фото Hanuman
Это упражнение помогает:
- развить гибкость позвоночника,
- расслабить мышцы шеи,
- напрячь мышцы лица – они подтягиваются и становятся упругими,
- во время выполнения этого упражнения кожа лучше насыщается кислородом, что способствует лечению акне,
- расслабляются мимические морщины на лице и шее.
Техника выполнения упражнения "Собака мордой вверх":
- Исходное положение – лежа на животе. Вам понадобится коврик для йоги или фитнеса.
- Сделайте упор руками на коврик, поднимите верхнюю часть тела. Ноги могут опираться как на подъемы, так и на пальцы.
- Прогнитесь в спине, расправьте шею.
- Классическая поза – шея прямая, лицо направлено вперед.
- Для того чтобы лучше проработать мышцы шеи и лица – задерите голову вверх. Почувствуйте, как растягивается передняя часть шеи.
- Не забывайте дышать во время выполнения асаны. Будьте в этой позе комфортное количество времени.
- Для лучшего эффекта советуют выполнять упражнение не менее 2 минут каждый день.
Будьте осторожны во время прогибов / Фото svitlav.com
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Будьте осторожны во время прогибов – не делайте их через силу, если чувствуете боль и дискомфорт.
Видео, как выполнять асаны, смотрите здесь:
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