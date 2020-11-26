Рассказываем, какую асану из йоги нужно выполнять каждый день, чтобы оздоровить позвоночник и мышцы шеи. Это упражнение помогает уменьшить мимические морщины, проявления акне и подтянуть второй подбородок.

О полезном упражнении из йоги рассказывает Active 24 .

Полезно: Почему вам нужен витамин К и где его взять

Простое упражнение поможет избавиться от двойного подбородка, морщин и акне .

"Собака мордой вверх" – одна из самых известных поз в практике йоги. Ее могут выполнять как новички, так и профи .



Упражнение могут выполнять даже новички / Фото Hanuman

Это упражнение помогает:

развить гибкость позвоночника ,

расслабить мышцы шеи ,

напрячь мышцы лица – они подтягиваются и становятся упругими,

во время выполнения этого упражнения кожа лучше насыщается кислородом , что способствует лечению акне,

расслабляются мимические морщины на лице и шее.

Техника выполнения упражнения "Собака мордой вверх":

Исходное положение – лежа на животе . Вам понадобится коврик для йоги или фитнеса. Сделайте упор руками на коврик, поднимите верхнюю часть тела. Ноги могут опираться как на подъемы, так и на пальцы . Прогнитесь в спине, расправьте шею . Классическая поза – шея прямая, лицо направлено вперед . Для того чтобы лучше проработать мышцы шеи и лица – задерите голову вверх . Почувствуйте, как растягивается передняя часть шеи. Не забывайте дышать во время выполнения асаны . Будьте в этой позе комфортное количество времени. Для лучшего эффекта советуют выполнять упражнение не менее 2 минут каждый день .



Будьте осторожны во время прогибов / Фото svitlav.com

По теме: Йога для новичков: как правильно дышать во время практики

Будьте осторожны во время прогибов – не делайте их через силу , если чувствуете боль и дискомфорт.