Все, кто занимается спортом, могут столкнуться с травмами колен. Колени очень чувствительны к неправильным позам и перегрузкам. Чтобы ваши суставы служили долго и не травмировались, выполняйте советы опытных спортсменов.

О том, как практиковать йогу без ущерба для коленей , рассказывает тренер с ником Лисса Йога в своем Instagram .

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Не ставьте колено под острым углом во время выпадов . Оно должно находиться строго над пяткой – под углом 90 градусов.



Коленные суставы нужно разогревать перед тренировкой / Фото Yogajournal

Не тяните ступни в позу лотоса "через силу".

Если во время выполнения любой асаны вы чувствуете дискомфорт – немедленно уменьшайте нагрузку. Нельзя терпеть сильный дискомфорт в коленях.

Не делайте упражнения со значительной нагрузкой, если предварительно не разогрели тело.



Не делайте асаны, если чувствуете сильный дискомфорт / Фото Chinogid

Обязательно следите за балансом воды в организме , регулярно пейте чистую воду.

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Следите, чтобы колени были направлены вперед / Фото fafaq.eu

Также для сохранения здоровья колен нужно: