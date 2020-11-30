Йога для новичков: как уберечь колени во время тренировки
Все, кто занимается спортом, могут столкнуться с травмами колен. Колени очень чувствительны к неправильным позам и перегрузкам. Чтобы ваши суставы служили долго и не травмировались, выполняйте советы опытных спортсменов.
О том, как практиковать йогу без ущерба для коленей, рассказывает тренер с ником Лисса Йога в своем Instagram.
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Не ставьте колено под острым углом во время выпадов. Оно должно находиться строго над пяткой – под углом 90 градусов.
Коленные суставы нужно разогревать перед тренировкой / Фото Yogajournal
Не тяните ступни в позу лотоса "через силу".
Если во время выполнения любой асаны вы чувствуете дискомфорт – немедленно уменьшайте нагрузку. Нельзя терпеть сильный дискомфорт в коленях.
Не делайте упражнения со значительной нагрузкой, если предварительно не разогрели тело.
Не делайте асаны, если чувствуете сильный дискомфорт / Фото Chinogid
Обязательно следите за балансом воды в организме, регулярно пейте чистую воду.
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Следите, чтобы колени были направлены вперед / Фото fafaq.eu
Также для сохранения здоровья колен нужно:
- следить, чтобы пальцы ног и колени "смотрели" в одном направлении во время выполнения асан,
- всегда направляйте колено вперед, не позволяйте ему выгибаться в сторону,
- старайтесь распределять нагрузку: делайте прокрутки в бедрах, а не в коленях,
- регулярно делайте массаж голеней, растягивайте мышцы.
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