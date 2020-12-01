Ця практика допоможе розслабити м'язи шиї та подолати скутість у плечах. Її неодмінно потрібно виконувати всім, хто працює за екраном комп'ютера цілий день.

Викладачка йоги Радмила Шакурова дає настанови, як мобілізувати шию після робочого дня, на своєму каналі в Youtube. Актуально: Йога для новачків: як вберегти коліна під час тренування Ця практика допомагає наповнити себе енергією. Вона розминає шию, "комірцеву" зону і плечі. Ця область найбільше реагує на стрес і м'язи у ній "затискаються".

При стресі м'язи плечей і шиї перенапружуються / Фото 5sfer.com Корисна практика для шиї Намагайтеся усі вправи синхронізувати з диханням. Сядьте на килимок, ноги розмістіть навхрест. Обертайте плечі. Намагайтеся збільшувати амплітуду. Спершу виконуйте вперед, потім назад. Підтягуйте по одному плечу до вух. Також виконайте у два боки. "Затисніть" шию плечима. Побудьте у такій позиції, дихайте. Далі навпаки, опустіть плечі донизу, ніби на них хтось натискає. Затримайтеся у цій позиції теж. На видиху нахиляйте підборіддя донизу. Затримайтеся на кілька циклів дихання. На вдиху – задирайте голову назад і теж затримайтеся. Нахили голови вліво та вправо – синхронізуйте рухи з диханням, затримуйтеся у кожній позиції. Скручування. На видиху підборіддя повертайте в один бік, на видиху – в інший. Спершу виконуйте цю вправу динамічно, а потім затримуйтеся, дихайте і все більше витягуйте м'язи шиї. Вдих – тягнемо підборіддя вперед за лінію плечей, видих – назад за лінію плечей. Спершу динамічно, потім – затримуйтеся. Робіть "закопуючі" і "викопуючі" рухи підборіддям вперед і назад. Малюйте головою знак нескінченності. Краще закрити очі, щоб не закрутилася голова.

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