Користь для шиї: йога для верхнього відділу хребта – відео тренування
Ця практика допоможе розслабити м'язи шиї та подолати скутість у плечах. Її неодмінно потрібно виконувати всім, хто працює за екраном комп'ютера цілий день.
Викладачка йоги Радмила Шакурова дає настанови, як мобілізувати шию після робочого дня, на своєму каналі в Youtube.
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Ця практика допомагає наповнити себе енергією. Вона розминає шию, "комірцеву" зону і плечі. Ця область найбільше реагує на стрес і м'язи у ній "затискаються".
При стресі м'язи плечей і шиї перенапружуються / Фото 5sfer.com
Корисна практика для шиї
Намагайтеся усі вправи синхронізувати з диханням.
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Сядьте на килимок, ноги розмістіть навхрест.
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Обертайте плечі. Намагайтеся збільшувати амплітуду. Спершу виконуйте вперед, потім назад.
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Підтягуйте по одному плечу до вух. Також виконайте у два боки.
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"Затисніть" шию плечима. Побудьте у такій позиції, дихайте. Далі навпаки, опустіть плечі донизу, ніби на них хтось натискає. Затримайтеся у цій позиції теж.
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На видиху нахиляйте підборіддя донизу. Затримайтеся на кілька циклів дихання. На вдиху – задирайте голову назад і теж затримайтеся.
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Нахили голови вліво та вправо – синхронізуйте рухи з диханням, затримуйтеся у кожній позиції.
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Скручування. На видиху підборіддя повертайте в один бік, на видиху – в інший.
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Вдих – тягнемо підборіддя вперед за лінію плечей, видих – назад за лінію плечей. Спершу динамічно, потім – затримуйтеся.
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Робіть "закопуючі" і "викопуючі" рухи підборіддям вперед і назад.
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Малюйте головою знак нескінченності. Краще закрити очі, щоб не закрутилася голова.
Ця практика дозволяє розслабити шию / Фото zen.yandex
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