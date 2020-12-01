Эта практика поможет расслабить мышцы шеи и преодолеть скованность в плечах. Ее непременно нужно выполнять всем, кто работает за экраном компьютера целый день.

Преподаватель йоги Радмила Шакурова дает наставления, как мобилизовать шею после рабочего дня , на своем канале в Youtube . Актуально: Йога для новичков: как уберечь колени во время тренировки Эта практика помогает наполнить себя энергией . Она разминает шею, "воротниковую" зону и плечи . Эта область больше всего реагирует на стресс и мышцы в ней "зажимаются"

При стрессе мышцы плеч и шеи перенапрягаются / Фото 5sfer.com Полезная практика для шеи Старайтесь все упражнения синхронизировать с дыханием . Сядьте на коврик, ноги разместите накрест . Вращайте плечи. Старайтесь увеличивать амплитуду . Сначала выполняйте вперед, затем назад. Подтягивайте по одному плечу к уху . Также выполните в две стороны. "Зажмите" шею плечами . Побудьте в такой позиции, дышите. Далее наоборот, опустите плечи вниз , будто на них кто-то нажимает. Задержитесь в этой позиции тоже. На выдохе наклоняйте подбородок вниз . Задержитесь на несколько циклов дыхания. На вдохе – задирайте голову назад и тоже задержитесь. Наклоны головы влево и вправо – синхронизируйте движения с дыханием, задерживайтесь в каждой позиции. Скручивания. На выдохе подбородок поворачивайте в одну сторону , на выдохе – в другую. Сначала выполняйте это упражнение динамично, а затем задерживайтесь, дышите и все больше вытягивайте мышцы шеи . Вдох – тянем подбородок вперед за линию плеч , выдох – назад за линию плеч. Сначала динамично, затем – задерживайтесь. Делайте "закапывающие" и "выкапывающие" движения подбородком вперед и назад. Рисуйте головой знак бесконечности . Лучше закрыть глаза, чтобы не закружилась голова.

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