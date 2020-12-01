Польза для шеи: йога для верхнего отдела позвоночника – видео тренировки
Эта практика поможет расслабить мышцы шеи и преодолеть скованность в плечах. Ее непременно нужно выполнять всем, кто работает за экраном компьютера целый день.
Преподаватель йоги Радмила Шакурова дает наставления, как мобилизовать шею после рабочего дня, на своем канале в Youtube.
Актуально: Йога для новичков: как уберечь колени во время тренировки
Эта практика помогает наполнить себя энергией. Она разминает шею, "воротниковую" зону и плечи. Эта область больше всего реагирует на стресс и мышцы в ней "зажимаются"
При стрессе мышцы плеч и шеи перенапрягаются / Фото 5sfer.com
Полезная практика для шеи
Старайтесь все упражнения синхронизировать с дыханием.
-
Сядьте на коврик, ноги разместите накрест.
-
Вращайте плечи. Старайтесь увеличивать амплитуду. Сначала выполняйте вперед, затем назад.
-
Подтягивайте по одному плечу к уху. Также выполните в две стороны.
-
"Зажмите" шею плечами. Побудьте в такой позиции, дышите. Далее наоборот, опустите плечи вниз, будто на них кто-то нажимает. Задержитесь в этой позиции тоже.
-
На выдохе наклоняйте подбородок вниз. Задержитесь на несколько циклов дыхания. На вдохе – задирайте голову назад и тоже задержитесь.
-
Наклоны головы влево и вправо – синхронизируйте движения с дыханием, задерживайтесь в каждой позиции.
-
Скручивания. На выдохе подбородок поворачивайте в одну сторону, на выдохе – в другую.
-
Вдох – тянем подбородок вперед за линию плеч, выдох – назад за линию плеч. Сначала динамично, затем – задерживайтесь.
-
Делайте "закапывающие" и "выкапывающие" движения подбородком вперед и назад.
-
Рисуйте головой знак бесконечности. Лучше закрыть глаза, чтобы не закружилась голова.
Эта практика позволяет расслабить шею / Фото zen.yandex
Интересно: Пилатес в домашних условиях: как правильно и эффективно заниматься
Больше упражнений для шеи и плечевого пояса смотрите на видео:
Поделиться новостью