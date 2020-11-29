Пилатес в домашних условиях: как правильно и эффективно заниматься
Пилатесом можно результативно заниматься самостоятельно в домашних условиях.
Спокойные и размеренные упражнения показала известный фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.
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Первое упражнение работает над всем телом, укрепляет мышцы-стабилизаторы, подтягивает живот, стабилизирует пояснично-крестцовый отдел, увеличивает выносливость рук. Плюс является рельефообразующим для зоны декольте, – отметила Медушкина.
Упражнение выполняется в 2 подхода по 12 раз.
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Пилатес – спорт, которым можно заниматься дома / Фото vashsport
Смыкание ног на боку. Это упражнение укрепит мышцы кора, избавит вас от внутренних и внешних "ушек" на бедрах. Важно: делайте упор на работу мышц бедер.
Бока, безусловно, будут участвовать в работе, но за счет поддержки руки вы не должны чувствовать сильного перенапряжения в этой области. Выберите для себя оптимальную высоту подъема ног, при которой не происходит искривления техники, – добавила Екатерина Медушкина.
Упражнение выполняется в 3 подхода по 8-12 раз.
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