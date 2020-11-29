Пілатесом можна результативно займатися самостійно в домашніх умовах.

Спокійні і розмірені вправи показала відома фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Детальніше про тренування

Перша вправа працює над всім тілом, зміцнює м'язи-стабілізатори, підтягує живіт, стабілізує попереково-крижовий відділ, збільшує витривалість рук. Плюс є рельєфоутворюючою для зони декольте, – зазначила Медушкіна.

Вправа виконується у 2 підходи по 12 разів.

Важливо у процесі правильно розподілити навантаження і пам'ятати, що спина повинна знаходитися в спокійному прямому положенні, без штучного прогину.​

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Пілатес – спорт, яким можна займатися вдома / Фото vashsport

Змикання ніг на боці. Ця вправа зміцнить м'язи кора, позбавить вас від внутрішніх і зовнішніх "вушок" на стегнах. Важливо: робіть упор на роботу м'язів стегон.

Бока, безумовно, будуть брати участь в роботі, але за рахунок підтримки руки ви не повинні відчувати сильного перенапруження в цій області. Виберіть для себе оптимальну висоту підйому ніг, при якій не відбувається викривлення техніки, – додала Катерина Медушкіна.

Вправа виконується в 3 підходи по 8-12 разів.