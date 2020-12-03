Если давно хотели попробовать заниматься йогой по утрам – это отличный шанс попробовать. Рассказываем о короткой практике, которая сделает день гармоничным и разогреет тело.

О короткой практике сообщает ресурс Yoga Daily Exercises в Instagram .

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Уделите несколько минут утром для йоги и медитации / Фото Unsplash

Выполняйте каждое упражнение в течение 3 – 5 циклов дыхания . Синхронизируйте дыхание с движениями.

Обороты руками

Сядьте в позу лотоса или просто разместите ноги накрест . Упирайтесь одной рукой в пол сбоку от тела. Другой делайте обороты. Увеличивайте амплитуду . Смените руки и сделайте то же самое.

Боковые скручивания

В той же позиции поверните голову и корпус влево , руки на коленях. Дышите 3 – 5 раз. Пов ернитесь в другую сторону и повторите то же самое.



При скручиваниях работают мышцы спины / Фото Unsplash

"Хороший" и "плохой" кот

Стоя на коленях и руках, выгибайте спину вниз , потом наоборот, округляйте ее.

Далее выполняйте следующие упражнения в динамике:

Стоя на коленях и ладонях, протяните левую руку под правой, плечо упирается в пол. Смените руки.

Низкий выпад на правую ногу.

Полушпагат на правую ногу.

Низкий выпад на левую ногу.

Полушпагат на левую ногу.

Поза щенка.

Поза сфинкса.

Поза ребенка.

В конце выполняйте стандартную асану "собака мордой вниз".

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