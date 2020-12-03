Утренняя йога: 7 минут для разминки всего тела
Если давно хотели попробовать заниматься йогой по утрам – это отличный шанс попробовать. Рассказываем о короткой практике, которая сделает день гармоничным и разогреет тело.
О короткой практике сообщает ресурс Yoga Daily Exercises в Instagram.
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Уделите несколько минут утром для йоги и медитации / Фото Unsplash
Выполняйте каждое упражнение в течение 3 – 5 циклов дыхания. Синхронизируйте дыхание с движениями.
Обороты руками
Сядьте в позу лотоса или просто разместите ноги накрест. Упирайтесь одной рукой в пол сбоку от тела. Другой делайте обороты. Увеличивайте амплитуду. Смените руки и сделайте то же самое.
Боковые скручивания
В той же позиции поверните голову и корпус влево, руки на коленях. Дышите 3 – 5 раз. Повернитесь в другую сторону и повторите то же самое.
При скручиваниях работают мышцы спины / Фото Unsplash
"Хороший" и "плохой" кот
Стоя на коленях и руках, выгибайте спину вниз, потом наоборот, округляйте ее.
Далее выполняйте следующие упражнения в динамике:
- Стоя на коленях и ладонях, протяните левую руку под правой, плечо упирается в пол. Смените руки.
- Низкий выпад на правую ногу.
- Полушпагат на правую ногу.
- Низкий выпад на левую ногу.
- Полушпагат на левую ногу.
- Поза щенка.
- Поза сфинкса.
- Поза ребенка.
- В конце выполняйте стандартную асану "собака мордой вниз".
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Если вы не знаете, как выполнять определенные позы, просмотрите видео:
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