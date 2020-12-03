Якщо ви новачок у спорті або вам не можна отримувати великі навантаження – виконайте це нескладне тренування. Вправи розігріють м'язи й налаштують вас на продуктивний день.

Варіант тренування для людей будь-якого віку дає ресурс Home Fitnes Videos в Instagram.

Варіант тренування: Ранкова йога: 7 хвилин для розминки усього тіла



Виконуйте вправи в зручному для вас темпі / Фото Notolds

Присідання на диван

Розставте ноги трохи ширше плечей, руки поставте на талію. Присідайте на диван або стілець. Виконуйте 10 разів.

"Місток" на дивані

Сядьте на підлогу. Обіпріться спиною і руками в диван. Ноги на підлозі, на ширині плечей. Підіймайте таз вертикально й опускайте донизу. Зробіть 10 підходів.

Вправа для рук

Візьміть спеціальну гумку для тренувань, або тканину, що тягнеться. Сидячи на підлозі, зачепіть її за ноги. Тягніть руками за гумку, потім відпускайте. Зробіть 10 разів.



Ці вправи можна виконувати щодня / Фото dom-prestarelyh.net

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Віджимання від стільця

Візьміть стійкий стілець з ручками або крісло. Впріться руками в ручки й робіть віджимання. Чим більше підходів – тим краще.

Відео, як виконувати вправи, дивіться тут: