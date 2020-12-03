Если вы новичок в спорте или вам нельзя получать большие нагрузки – выполните эту несложную тренировку. Упражнения разогреют мышцы и настроят вас на продуктивный день.

Вариант тренировки для людей любого возраста дает ресурс Home Fitnes Videos в Instagram .

Вариант тренировки: Утренняя йога: 7 минут для разминки всего тела



Выполняйте упражнения в удобном для вас темпе / Фото Notolds

Приседания на диван

Расставьте ноги чуть шире плеч, руки поставьте на талию. Приседайте на диван или стул . Выполняйте 10 раз.

"Мостик" на диване

Сядьте на пол. Обопритесь спиной и руками в диван. Ноги на полу, на ширине плеч. Поднимайте таз вертикально и опускайте вниз . Сделайте 10 подходов.

Упражнение для рук

Возьмите специальную резинку для тренировок, или ткань, которая тянется . Сидя на полу, зацепите ее за ноги. Тяните руками за резинку , потом отпускайте. Сделайте 10 раз.



Эти упражнения можно выполнять ежедневно / Фото dom-prestarelyh.net

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Отжимания от стула

Возьмите устойчивый стул с ручками или кресло . Упритесь руками в ручки и делайте отжимания . Чем больше подходов – тем лучше.