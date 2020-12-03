Простая домашняя тренировка для любого возраста: видео упражнений
Если вы новичок в спорте или вам нельзя получать большие нагрузки – выполните эту несложную тренировку. Упражнения разогреют мышцы и настроят вас на продуктивный день.
Вариант тренировки для людей любого возраста дает ресурс Home Fitnes Videos в Instagram.
Вариант тренировки: Утренняя йога: 7 минут для разминки всего тела
Выполняйте упражнения в удобном для вас темпе / Фото Notolds
Приседания на диван
Расставьте ноги чуть шире плеч, руки поставьте на талию. Приседайте на диван или стул. Выполняйте 10 раз.
"Мостик" на диване
Сядьте на пол. Обопритесь спиной и руками в диван. Ноги на полу, на ширине плеч. Поднимайте таз вертикально и опускайте вниз. Сделайте 10 подходов.
Упражнение для рук
Возьмите специальную резинку для тренировок, или ткань, которая тянется. Сидя на полу, зацепите ее за ноги. Тяните руками за резинку, потом отпускайте. Сделайте 10 раз.
Эти упражнения можно выполнять ежедневно / Фото dom-prestarelyh.net
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Отжимания от стула
Возьмите устойчивый стул с ручками или кресло. Упритесь руками в ручки и делайте отжимания. Чем больше подходов – тем лучше.
Видео, как выполнять упражнения, смотрите здесь:
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