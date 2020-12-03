Как тренироваться и питаться во время простуды: полезные советы
Осень и зима – время активности различных вирусов. Если вы вдруг заболели, необходимо изменить свои отношения со спортом.
Как тренироваться во время простуды, пишет mixsport в Instagram.
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Основные правила тренировки во время болезни
- Избегайте визитов в фитнес-центр, бассейн или на стадион – так вы позаботитесь о здоровье других спортсменов.
- Если у вас высокая температура и слабость – остановите занятия спортом, поскольку организм ослаблен.
Во время болезни избегайте контактов с другими спортсменами / Фото medsklad
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- Если у вас нет температуры, но есть легкая простуда – не отказывайтесь от физической активности. Например, это может быть домашняя тренировка (зумба, йога, пилатес).
- Во время болезни употребляйте больше жидкости и ешьте легкую пищу, которая быстро переваривается.
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