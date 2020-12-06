Многие женщины и мужчины хотят избавиться от лишних килограммов, однако ничего не меняют в жизни, мотивируя это отсутствием времени и сил.

Можно ли похудеть при таких условиях, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в Instagram.

Интересно Похудение и алкоголь: что происходит в организме при употреблении спиртного

Как похудеть, когда нет времени и сил?.. Эта дорога не ведет никуда, а точнее ведет, но вам туда не нужно. Лишний вес и упадок сил – это верхушка айсберга под названием саморазрушение. Пора вспомнить о себе и выделить время на разбор вороха накопившихся недомоганий, – подчеркнула Медушкина.

По ее словам, лишний вес возникает из-за перекусов на ходу, перееданий на ночь и утешения сладостями.

Фитнес-эксперт подчеркнула, что необходимо разобраться с рационом, правильно питаться, но не сидеть на диетах, ведь они только усугубят положение.

Важное правило для похудения – сбалансированный рацион / Фото stylenews

Читайте 6 продуктов, польза которых значительно переоценена

Что важно при похудении