Как похудеть, если нет времени и сил: фитнес-эксперт дала совет
Многие женщины и мужчины хотят избавиться от лишних килограммов, однако ничего не меняют в жизни, мотивируя это отсутствием времени и сил.
Можно ли похудеть при таких условиях, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в Instagram.
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Как похудеть, когда нет времени и сил?.. Эта дорога не ведет никуда, а точнее ведет, но вам туда не нужно. Лишний вес и упадок сил – это верхушка айсберга под названием саморазрушение. Пора вспомнить о себе и выделить время на разбор вороха накопившихся недомоганий, – подчеркнула Медушкина.
По ее словам, лишний вес возникает из-за перекусов на ходу, перееданий на ночь и утешения сладостями.
Фитнес-эксперт подчеркнула, что необходимо разобраться с рационом, правильно питаться, но не сидеть на диетах, ведь они только усугубят положение.
Важное правило для похудения – сбалансированный рацион / Фото stylenews
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Что важно при похудении
- Здоровый дефицит, который составляет не более 20% от нормальной потребности в калориях.
- Сбалансированное питание – одно из важнейших условий, иначе у вас не будет сил, но появятся дефициты нутриентов, витаминов и микроэлементов.
- Баланс белков, жиров, углеводов – лучше самых дорогих БАДов и вернет тонус и бодрость.
- Спорт. Вы должны вернуть физическую активность в свою жизнь, иначе так и будете лениться. Как только вы начнете двигаться – появится желание заниматься спортом. Самое главное – правильно начать.
- Регулярные и правильные тренировки восстановят мышечный объем, а также вернут гармоничные пропорции вашей фигуре и бодрость.
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