Діастаз: що це таке, чому з'являється і як розпізнати захворювання
Діастаз – міжм'язовий дефект, який виникає у жінок після вагітності, а у чоловіків – через неправильну техніки під час силових вправ.
Чому з'являється діастаз та як його розпізнати у домашніх умовах, розповіла віце-чемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.
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В основі захворювання (діастазу – ред.) лежить розтягнення і розширення білої лінії живота – сухожилля, яке знаходиться між прямими м'язами, з'єднує і утримує їх, – зазначила Самойлова.
Причини виникнення діастазу
- Вагітність – через зростання матки відбувається розтягнення стінок живота і збільшення черевного тиску. Найчастіше м'язовий діастаз виражений, якщо при багатоплідності, виношуванні великого плода, у разі кесаревих розтинів раніше.
- Діастаз буває і у чоловіків. Він виникає при надмірному навантаженні і через неправильну технікиу виконання вправ з великими вагами.
- У дітей і підлітків діастаз може проявлятисяя при постійних фізичних навантаженнях, які призводять до підвищення внутрішньочеревного тиску.
- Ожиріння або швидке схуднення
- Серйозні фізичні навантаження
- Запори
- Хронічні захворювання органів дихання з кашлем
- Дисплазія (вроджена слабкість сполучної тканини)
- Спадковість.
Діастаз можна визначити самостійно / Фото pinterest
Ступені діастазу
- Перша – м'язи віддаляються один від одного на 2,5-5 см;
- Друга – на 5-8 см;
- Третя – більш, ніж на 8 см (дефект можливо усунути тільки зірургіческім шляхом).
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Симптоми діастазу
- вертикальне заглиблення або випинання у центрі живота;
- болі у попереку, погана постава;
- запори і здуття живота.
Як розпізнати діастаз
- Необхідно лягти на спину, зігнувши ноги в колінах і спираючись стопами на поверхню підлоги;
- Одну руку підніміть і підкладіть під голову;
- Пальці другої руки повинні бути на середині лінії живота в області талії, над і під пупком, злегка натискаючи ними на черевну стінку;
- Підніміть верхню частину тулуба, одночасно скручуючи торс;
- При підйомі ви можете визначити наявність діастазу і його ширину. Це такий "провал" пальців углиб живота, між м'язами. Один палець вважається 1 см (приблизно).
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