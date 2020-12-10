Діастаз – міжм'язовий дефект, який виникає у жінок після вагітності, а у чоловіків – через неправильну техніки під час силових вправ.

Чому з'являється діастаз та як його розпізнати у домашніх умовах, розповіла віце-чемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.

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В основі захворювання (діастазу – ред.) лежить розтягнення і розширення білої лінії живота – сухожилля, яке знаходиться між прямими м'язами, з'єднує і утримує їх, – зазначила Самойлова.

Причини виникнення діастазу

Вагітність – через зростання матки відбувається розтягнення стінок живота і збільшення черевного тиску. Найчастіше м'язовий діастаз виражений, якщо при багатоплідності, виношуванні великого плода, у разі кесаревих розтинів раніше.

За словами Самойлової, повторні пологи при діастазі прямих м'язів живота призводять до ще більшого міжм'язового дефекту.

Діастаз буває і у чоловіків . Він виникає при надмірному навантаженні і через неправильну технікиу виконання вправ з великими вагами.

. Він виникає при надмірному навантаженні і через неправильну технікиу виконання вправ з великими вагами. У дітей і підлітків діастаз може проявлятисяя при постійних фізичних навантаженнях, які призводять до підвищення внутрішньочеревного тиску.

може проявлятисяя при постійних фізичних навантаженнях, які призводять до підвищення внутрішньочеревного тиску. Ожиріння або швидке схуднення

Серйозні фізичні навантаження

Запори

Хронічні захворювання органів дихання з кашлем

Дисплазія (вроджена слабкість сполучної тканини)

Спадковість.

Діастаз можна визначити самостійно / Фото pinterest

Ступені діастазу

Перша – м'язи віддаляються один від одного на 2,5-5 см;

Друга – на 5-8 см;

Третя – більш, ніж на 8 см (дефект можливо усунути тільки зірургіческім шляхом).

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Симптоми діастазу

вертикальне заглиблення або випинання у центрі живота;

болі у попереку, погана постава;

запори і здуття живота.

Як розпізнати діастаз

Необхідно лягти на спину, зігнувши ноги в колінах і спираючись стопами на поверхню підлоги;

Одну руку підніміть і підкладіть під голову;

Пальці другої руки повинні бути на середині лінії живота в області талії, над і під пупком, злегка натискаючи ними на черевну стінку;

Підніміть верхню частину тулуба, одночасно скручуючи торс;

При підйомі ви можете визначити наявність діастазу і його ширину. Це такий "провал" пальців углиб живота, між м'язами. Один палець вважається 1 см (приблизно).

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