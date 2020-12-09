Контроль здоров'я: які аналізи потрібно здавати хоча б раз на рік
Багато хто з нас халатно ставиться до свого здоров'я і відвідує лікаря тільки у разі гострої необхідності – через хворобу.
Однак є аналізи, які потрібно здавати хоча б раз на рік, розповіла віце-чемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.
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На жаль, більшість людей халатно ставляться до необхідності регулярно проходити обстеження і звертаються до лікарів вже у той момент, коли щось болить або коле. Але ж, як відомо, хворобу простіше попередити, ніж лікувати, – зазначила Самойлова, назвавши основні аналізи.
Що потрібно здавати хоча б раз на рік
- Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою і ШОЕ
- Ферритин, залізо
- Білірубін, креатинін
- Загальний білок
- С-реактивний білок
- АЛТ, АСТ
- Ліпідограма (загальний холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ)
- Вітамін Д
- Вітамін В-12
- Гомоцистеїн
- Інсулін, глюкоза
- Глікозильований гемоглобін.
Також важливо перевіряти гормони щитовидної залози:
- ТТГ
- Т3 вільний
- Т4 вільний
- Антитіла до ТГ
- Антитіла до ТПО.
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Статеві гормони, які слід контролювати
На 3-5 день циклу:
- ЛГ
- ФСГ
- Естрадіол
- Пролактин
- Тестостерон.
На 17-22 день циклу:
- Прогестерон.
Загальні обстеження
- Аналіз сечі
- Огляд гінеколога і УЗД органів малого таза
- УЗД молочних залоз
- УЗД щитовидної залози
- УЗД черевної порожнини
- Флюрографія.
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