Багато хто з нас халатно ставиться до свого здоров'я і відвідує лікаря тільки у разі гострої необхідності – через хворобу.

Однак є аналізи, які потрібно здавати хоча б раз на рік, розповіла віце-чемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.

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На жаль, більшість людей халатно ставляться до необхідності регулярно проходити обстеження і звертаються до лікарів вже у той момент, коли щось болить або коле. Але ж, як відомо, хворобу простіше попередити, ніж лікувати, – зазначила Самойлова, назвавши основні аналізи.

Що потрібно здавати хоча б раз на рік

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою і ШОЕ

Ферритин, залізо

Білірубін, креатинін

Загальний білок

С-реактивний білок

АЛТ, АСТ

Ліпідограма (загальний холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ)

Вітамін Д

Вітамін В-12

Гомоцистеїн

Інсулін, глюкоза

Глікозильований гемоглобін.

Також важливо перевіряти гормони щитовидної залози:

ТТГ

Т3 вільний

Т4 вільний

Антитіла до ТГ

Антитіла до ТПО.

Важливо! Перед здачею аналізів необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем.

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Статеві гормони, які слід контролювати

На 3-5 день циклу:

ЛГ

ФСГ

Естрадіол

Пролактин

Тестостерон.

На 17-22 день циклу:

Прогестерон.

Загальні обстеження