Многие из нас халатно относятся к своему здоровью и посещают врача только в случае острой необходимости – из-за болезни.

Однако есть анализы, которые нужно сдавать хотя бы раз в год, рассказала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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К сожалению, большинство людей халатно относятся к необходимости регулярно проходить обследования и обращаются к врачам уже в тот момент, когда что-то болит или колет. А ведь, как известно, болезнь проще предупредить, чем лечить, –отметила Самойлова, назвав основные анализы.

Что нужно сдавать хотя бы раз в год

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ

Ферритин, железо

Билирубин, креатинин

Общий белок

С-реактивный белок

АЛТ, АСТ

Липидограмма (общий холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП)

Витамин Д

Витамин В-12

Гомоцистеин

Инсулин, Глюкоза

Гликированный гемоглобин.

Также важно проверять гормоны щитовидной железы:

ТТГ

Т3 свободный

Т4 свободный

Антитела к ТГ

Антитела к ТПО.

Важно! Перед сдачей анализов необходимо проконсультироваться с семейным врачом.

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Половые гормоны, которые следует контролировать

На 3-5 день цикла:

ЛГ

ФСГ

Эстрадиол

Пролактин

Тестостерон.

На 17-22 день цикла:

Прогестерон.

Общие обследования