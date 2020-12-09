Контроль здоровья: какие анализы нужно сдавать хотя бы раз в год
Многие из нас халатно относятся к своему здоровью и посещают врача только в случае острой необходимости – из-за болезни.
Однако есть анализы, которые нужно сдавать хотя бы раз в год, рассказала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.
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К сожалению, большинство людей халатно относятся к необходимости регулярно проходить обследования и обращаются к врачам уже в тот момент, когда что-то болит или колет. А ведь, как известно, болезнь проще предупредить, чем лечить, –отметила Самойлова, назвав основные анализы.
Что нужно сдавать хотя бы раз в год
- Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ
- Ферритин, железо
- Билирубин, креатинин
- Общий белок
- С-реактивный белок
- АЛТ, АСТ
- Липидограмма (общий холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП)
- Витамин Д
- Витамин В-12
- Гомоцистеин
- Инсулин, Глюкоза
- Гликированный гемоглобин.
Также важно проверять гормоны щитовидной железы:
- ТТГ
- Т3 свободный
- Т4 свободный
- Антитела к ТГ
- Антитела к ТПО.
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Половые гормоны, которые следует контролировать
На 3-5 день цикла:
- ЛГ
- ФСГ
- Эстрадиол
- Пролактин
- Тестостерон.
На 17-22 день цикла:
- Прогестерон.
Общие обследования
- Анализ мочи
- Осмотр гинеколога и узи органов малого таза
- УЗИ молочных желез
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ брюшной полости
- Флюрография.
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