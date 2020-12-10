Диастаз: что это такое, почему появляется и как распознать заболевание
Диастаз – межмышечный дефект, который возникает у женщин после беременности, а у мужчин – из-за неправильной техники во время силовых упражнений.
Почему появляется диастаз и как его распознать в домашних условиях, рассказала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.
Читайте Контроль здоровья: какие анализы нужно сдавать хотя бы раз в год
В основе заболевания (диастаза – ред.) лежит растяжение и расширение белой линии живота – сухожилия, которое находится между прямыми мышцами, соединяет и удерживает их, – отметила Самойлова.
Причины возникновения диастаза
- Беременность – из-за роста матки происходит растяжение стенок живота и увеличение брюшного давления. Чаще всего мышечный диастаз выражен при многоплодии, многоводии, вынашивании крупного плода, в случае кесаревых сечений ранее.
- Диастаз бывает и у мужчин. Он возникает при чрезмерной нагрузке и поп причине неправильной техники выполнения упражнений с большими весами.
- У детей и подростков диастаз может проявляться при постоянных физических нагрузках, которые приводят к повышению внутрибрюшного давления.
- Ожирение или быстрое похудение
- Серьезные физические нагрузки
- Запоры
- Хронические заболевания органов дыхания с кашлем
- Дисплазия (врожденная слабость соединительной ткани)
- Наследственность.
Диастаз можно определить самостоятельно / Фото pinterest
Степени диастаза
- Первая – мышцы отдаляются друг от друга на 2,5-5 см;
- Вторая – на 5-8 см;
- Третья – более, чем на 8 см (дефект возможно устранить только зирургическим путем).
Интересно Как похудеть, если нет времени и сил: фитнес-эксперт дала совет
Симптомы диастаза
- вертикальное углубление или выпячивание в центре живота;
- боли в пояснице, плохая осанка;
- запоры и вздутие живота.
Как распознать диастаз
- Необходимо лечь на спину, согнув ноги в коленях и опираясь стопами на поверхность пола;
- Одну руку поднимите и подложите под голову;
- Пальцы второй руки должны быть на середине линии живота в области талии, над и под пупком, слегка надавливая ими на брюшную стенку;
- Поднимите верхнюю часть туловища, одновременно скручивая торс;
- При подъеме вы можете определить наличие диастаза и его ширину. Это такой "провал" пальцев вглубь живота, между мышцами. Один палец считается 1 см (приблизительно).
Как бороться с диастазом – читайте в следующих материалах на Active 24.
Поделиться новостью