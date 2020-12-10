Диастаз – межмышечный дефект, который возникает у женщин после беременности, а у мужчин – из-за неправильной техники во время силовых упражнений.

Почему появляется диастаз и как его распознать в домашних условиях, рассказала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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В основе заболевания (диастаза – ред.) лежит растяжение и расширение белой линии живота – сухожилия, которое находится между прямыми мышцами, соединяет и удерживает их, – отметила Самойлова.

Причины возникновения диастаза

Беременность – из-за роста матки происходит растяжение стенок живота и увеличение брюшного давления. Чаще всего мышечный диастаз выражен при многоплодии, многоводии, вынашивании крупного плода, в случае кесаревых сечений ранее.

По словам Самойловой, повторные роды при диастазе прямых мышц живота приводят к еще большему межмышечному дефекту.

Диастаз бывает и у мужчин . Он возникает при чрезмерной нагрузке и поп причине неправильной техники выполнения упражнений с большими весами.

. Он возникает при чрезмерной нагрузке и поп причине неправильной техники выполнения упражнений с большими весами. У детей и подростков диастаз может проявляться при постоянных физических нагрузках, которые приводят к повышению внутрибрюшного давления.

может проявляться при постоянных физических нагрузках, которые приводят к повышению внутрибрюшного давления. Ожирение или быстрое похудение

Серьезные физические нагрузки

Запоры

Хронические заболевания органов дыхания с кашлем

Дисплазия (врожденная слабость соединительной ткани)

Наследственность.

Диастаз можно определить самостоятельно / Фото pinterest

Степени диастаза

Первая – мышцы отдаляются друг от друга на 2,5-5 см;

Вторая – на 5-8 см;

Третья – более, чем на 8 см (дефект возможно устранить только зирургическим путем).

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Симптомы диастаза

вертикальное углубление или выпячивание в центре живота;

боли в пояснице, плохая осанка;

запоры и вздутие живота.

Как распознать диастаз

Необходимо лечь на спину, согнув ноги в коленях и опираясь стопами на поверхность пола;

Одну руку поднимите и подложите под голову;

Пальцы второй руки должны быть на середине линии живота в области талии, над и под пупком, слегка надавливая ими на брюшную стенку;

Поднимите верхнюю часть туловища, одновременно скручивая торс;

При подъеме вы можете определить наличие диастаза и его ширину. Это такой "провал" пальцев вглубь живота, между мышцами. Один палец считается 1 см (приблизительно).

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