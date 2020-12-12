Как избавиться от диастаза: что делать и о каких тренировках придется забыть
Диастаз – заболевание, которое возникает как у женщин, так и у мужчин и детей. Определить его можно самостоятельно в домашних условиях.
Как избавиться от диастаза, и какие виды тренировок нужно исключить из своего плана, рассказала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.
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Диастаз – это не только косметический дефект. Часто он может быть причиной опущения внутренних органов, недержания мочи и кала, условием для развития пупочной грыжи или грыжи белой линии, – пояснила Самойлова.
Она пояснила, что для лечения диастаза необходимо укреплять мышцы тазового дна и живота. Кроме того, врачи рекомендуют выполнять дыхательное упражнение "ваккум", отмечая, что оно поможет уменьшить диастаз.
При диастазе существуют ограничения в тренировках / Фото dr-isamutdinova
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Какие тренировки рекомендуется исключить при диастазе
- подъемы корпуса, ног и таза из положения лежа на спине, силовые скручивания лежа, "велосипед", "ножницы";
- асаны йоги, которые оказывают давление на среднюю линию живота (маюрасана и подобные);
- силовые положения и нагрузки, которые провоцируют повышение внутрибрюшного давления (силовые балансы на руках, махи, броски ногами, прыжки);
- отжимания;
- тренировки с утяжелением;
- позы, которые расширяют или растягивают брюшную стенку (мост, подтягивания, прогибы);
- прямые планки;
- длительные стойки на руках / локтях и коленях / ступнях.
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