Диастаз – заболевание, которое возникает как у женщин, так и у мужчин и детей. Определить его можно самостоятельно в домашних условиях.

Как избавиться от диастаза, и какие виды тренировок нужно исключить из своего плана, рассказала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Диастаз – это не только косметический дефект. Часто он может быть причиной опущения внутренних органов, недержания мочи и кала, условием для развития пупочной грыжи или грыжи белой линии, – пояснила Самойлова.

Она пояснила, что для лечения диастаза необходимо укреплять мышцы тазового дна и живота. Кроме того, врачи рекомендуют выполнять дыхательное упражнение "ваккум", отмечая, что оно поможет уменьшить диастаз.

При диастазе существуют ограничения в тренировках / Фото dr-isamutdinova

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Какие тренировки рекомендуется исключить при диастазе