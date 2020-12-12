5 хвилин на прес: тренування для тих, у кого немає часу
При регулярному виконанні цих вправ ви побачите результат: м'язи пресу стануть рельєфнішими, а живіт – більш пружним.
Про вправи на прес повідомляє блог Sport Info Motivation в Instagram.
За темою: Супер-прес у домашніх умовах: потужне тренування від віце-чемпіонки світу
Це тренування не займає багато часу / Фото fitcurves.org
Усі вправи потрібно виконувати протягом однієї хвилини. Якщо маєте вдосталь часу, збільшуйте кількість підходів. Зробіть тренування двічі або тричі по колу.
Комплекс на прес
- Ляжте на спину, підніміть руки й зігнуті ноги вгору. Повільно опускайте назад руку і протилежну ногу донизу. Потім змініть руку й ногу.
- Лежачи на спині, ноги зігнуті та стоять на підлозі. Руки за головою. Повільно підіймайте верхню частину тіла, затримуйтеся у такому положенні, так само повільно опускайтеся донизу.
- Ляжте на спину, підійміть прямі ноги, голову й руки тягніть вперед. Робіть ногами ножиці.
- Така ж початкова позиція. Руками впирайтеся в підлогу. Підтягуйте ноги до себе, згинаючи в колінах.
- Планка на ліктях і витягнутих руках. Станьте в планку і змінюйте позицію: впирайтеся в лікті, потім у долоні, далі – знову у лікті.
Під час виконання вправи сконцентруйтеся на диханні. У жодному разі не затримуйте дихання.
Виконуйте вправи для пресу регулярно / Фото Massage
Актуально: Лімфодренажна гімнастика: як ефективно позбутися набряків
Для плаского живота важливо також правильно харчуватися. Якщо маєте зайву вагу – створюйте дефіцит калорій.
Перед тренуванням краще не їсти протягом 2-3 годин. Не потрібно виконувати вправи одразу після їжі.
Відео, як виконувати вправи, дивіться тут:
Поділитися новиною