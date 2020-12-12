При регулярному виконанні цих вправ ви побачите результат: м'язи пресу стануть рельєфнішими, а живіт – більш пружним.

Про вправи на прес повідомляє блог Sport Info Motivation в Instagram.

За темою: Супер-прес у домашніх умовах: потужне тренування від віце-чемпіонки світу



Це тренування не займає багато часу / Фото fitcurves.org

Усі вправи потрібно виконувати протягом однієї хвилини. Якщо маєте вдосталь часу, збільшуйте кількість підходів. Зробіть тренування двічі або тричі по колу.

Комплекс на прес

Ляжте на спину, підніміть руки й зігнуті ноги вгору. Повільно опускайте назад руку і протилежну ногу донизу. Потім змініть руку й ногу. Лежачи на спині, ноги зігнуті та стоять на підлозі. Руки за головою. Повільно підіймайте верхню частину тіла, затримуйтеся у такому положенні, так само повільно опускайтеся донизу. Ляжте на спину, підійміть прямі ноги, голову й руки тягніть вперед. Робіть ногами ножиці. Така ж початкова позиція. Руками впирайтеся в підлогу. Підтягуйте ноги до себе, згинаючи в колінах. Планка на ліктях і витягнутих руках. Станьте в планку і змінюйте позицію: впирайтеся в лікті, потім у долоні, далі – знову у лікті.

Під час виконання вправи сконцентруйтеся на диханні. У жодному разі не затримуйте дихання.



Виконуйте вправи для пресу регулярно / Фото Massage

Актуально: Лімфодренажна гімнастика: як ефективно позбутися набряків

Для плаского живота важливо також правильно харчуватися. Якщо маєте зайву вагу – створюйте дефіцит калорій.

Перед тренуванням краще не їсти протягом 2-3 годин. Не потрібно виконувати вправи одразу після їжі.

Відео, як виконувати вправи, дивіться тут: