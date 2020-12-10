Сьогодні все більше тренерів пропонують вправи для налагодження дренажу лімфи. Ці нескладні рухи допоможуть покращити самопочуття та вивести зайву воду з тканин.

Про те, як позбутися ранкових набряків, розповідає група Sport Info Motivation в Instagram.

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Ці вправи допоможуть позбутися набряків обличчя і тіла / Фото rezultatnalitso.com

Набряки можуть виникнути через те, що ввечері ви вживали надлишок рідини. Набрякати може не тільки обличчя – з'являються ямки на ногах та усьому тілі.

Цей комплекс триває усього 10 хвилин. Виконуйте його щоранку і помітите зміни у своєму тілі.

Вправи для покращення лімфодренажу

Японська вібрація

Ляжте на підлогу, підійміть вгору ноги й руки. Ноги зігніть в колінах. Трясіть руками й ногами, утворюйте ніби вібрацію усього тіла. Виконуйте протягом 1-3 хвилин.

Жаба в динаміці

Сядьте на підлогу, ноги зігніть у колінах, підтягніть до себе ступні. Рухайте колінами вгору і вниз. Виконуйте 1-3 хвилини. Ця вправа покращує рухомість суглобів, посилює кровообіг в області черевної порожнини й малого таза.



Для покращення дренажу лімфи можна також робити масаж / Фото rezultatnalitso.com

Підйом навшпиньки

Станьте, ноги разом, руки поставте на талію. Підіймайтеся навшпиньки та опускайтеся донизу. Робіть протягом 1-3 хвилин.

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Руки й коліна

Ляжте на підлогу, знову підніміть руки й зігнуті ноги вгору. Одночасно згинайте і розгинайте коліна, а кистями рук робіть кругові рухи. Виконуйте 1-3 хвилини. Ця вправа пробуджує усі системи організму, покращує рухомість суглобів.

Відео, як виконувати вправи, дивіться тут: