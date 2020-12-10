Сегодня все больше тренеров предлагают упражнения для налаживания дренажа лимфы. Эти несложные движения помогут улучшить самочувствие и вывести лишнюю воду из тканей.

О том, как избавиться от утренних отеков, рассказывает группа Sport Info Motination в Instagram .

Обратите внимание: Контроль здоровья: какие анализы нужно сдавать хотя бы раз в год



Эти упражнения помогут избавиться от отеков лица и тела / Фото rezultatnalitso.com

Отеки могут возникнуть из-за того, что вечером вы употребили избыток жидкости. Отекать может не только лицо – появляются ямки на ногах и всем теле.

Этот комплекс дли тся всего 10 минут. Выполняйте его каждое утро и заметите изменения в своем теле.

Упражнения для улучшения лимфодренажа

Японская вибрация

Лягте на пол, поднимите вверх ноги и руки. Ноги согните в коленях. Трясите руками и ногами, создавая как бы вибрацию всего тела. Выполняйте в течение 1-3 минут.

Лягушка в динамике

Сядьте на пол, ноги согните в коленях, подтяните к себе ступни. Двигайте коленями вверх и вниз. Выполняйте 1-3 минуты. Это упражнение улучшает подвижность суставов, усиливает кровообращение в области брюшной полости и малого таза.



Для улучшения дренажа лимфы можно делать массаж / Фото rezultatnalitso.com

Подъем на носки

Станьте, ноги вместе, руки поставьте на талию. Поднимайтесь на цыпочки и опускайтесь вниз. Делайте течение 1-3 минут.

Попробуйте: 30 минут для всего тела: бодрая тренировка в домашних условиях

Руки и колени

Лягте на пол, снова поднимите руки и согнутые ноги вверх. Одновременно сгибайте и разгибайте колени, а кистями рук делайте круговые движения. Выполняйте 1-3 минуты. Это упражнение пробуждает все системы организма, улучшает подвижность суставов.