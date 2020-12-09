30 минут для всего тела: бодрая тренировка в домашних условиях – видео
Программа от профессионального тренера поможет напрячь все мышцы и поработать над рельефом. Выполняйте эту программу регулярно и вы увидите изменения в своем теле.
Программу тренировки советует фитнес-тренер Роман Смидюк в своем Instagram.
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Упражнения помогут держать тело в форме / Фото fitcurves.org
Эту тренировку можно выполнять дома. Попробуйте делать ее, например, утром, чтобы добавить себе бодрости на день. Выполнение упражнений длится 25-30 минут.
Для некоторых упражнений вам понадобится спортивная резинка или жгут. Ее можно заменить плотной тканью, которая тянется.
Программа тренировки:
- Ротация, стоя на колене. Сделайте 10-12 повторов на каждую сторону.
- "Мельница" в боковом выпаде: 24 повтора.
- Ходьба на руках в стойке на одной ноге плюс отжимания: 5 повторов на каждую ногу. Сделайте 2 круга.
- Разгибайте ногу со жгутом в стойке на одной ноге. Сделайте 2 подхода по 25 повторов.
- Приседайте с выбрасыванием колена вверх со жгутом на стопе. Выполните 3 подхода по 20 раз. Между подходами делайте паузу 45 секунд.
Эта тренировка достаточно активная и мощная / Фото championat.com
Следующие движения делайте без перерыва. Такие объединенные упражнения называют "суперсет".
- Выпад назад + наклон двумя руками к полу: 10-12 раз.
- Отжимания + прикоснуться рукой к полу: 12-14 повторов.
Сделайте 3 круга. Между кругами можно делать паузу 40-45 секунд.
Еще один суперсет:
- Обороты ноги в позиции "упор лежа". Выполните 14 раз в каждую сторону.
- Статика в скрутке на пресс в течение 15 секунд.
Выполните 2 круга с паузой 15 секунд.
Наконец сделайте упражнение "велосипед" в статической скрутке на пресс. 3 подхода по 20 секунд, с такими же паузами.
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