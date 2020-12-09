Программа от профессионального тренера поможет напрячь все мышцы и поработать над рельефом. Выполняйте эту программу регулярно и вы увидите изменения в своем теле.

Программу тренировки советует фитнес-тренер Роман Смидюк в своем Instagram .

Эффективно: Упражнения для супер-ног и идеально плоского живота



Упражнения помогут держать тело в форме / Фото fitcurves.org

Эту тренировку можно выполнять дома . Попробуйте делать ее, например, утром, чтобы добавить себе бодрости на день. Выполнение упражнений длится 25-30 минут.

Для некоторых упражнений вам понадобится спортивная резинка или жгут. Ее можно заменить плотной тканью, которая тянется.

Программа тренировки:

Ротация, стоя на колене. Сделайте 10-12 повторов на каждую сторону. "Мельница" в боковом выпаде: 24 повтора. Ходьба на руках в стойке на одной ноге плюс отжимания: 5 повторов на каждую ногу. Сделайте 2 круга. Разгибайте ногу со жгутом в стойке на одной ноге. Сделайте 2 подхода по 25 повторов. Приседайте с выбрасыванием колена вверх со жгутом на стопе. Выполните 3 подхода по 20 раз. Между подходами делайте паузу 45 секунд.



Эта тренировка достаточно активная и мощная / Фото championat.com

Следующие движения делайте без перерыва. Такие объединенные упражнения называют "суперсет".

Выпад назад + наклон двумя руками к полу: 10-12 раз. Отжимания + прикоснуться рукой к полу: 12-14 повторов.

Сделайте 3 круга. Между кругами можно делать паузу 40-45 секунд.

Еще один суперсет:

Обороты ноги в позиции "упор лежа". Выполните 14 раз в каждую сторону. Статика в скрутке на пресс в течение 15 секунд.

Выполните 2 круга с паузой 15 секунд.

Наконец сделайте упражнение "велосипед" в статической скрутке на пресс. 3 подхода по 20 секунд, с такими же паузами.

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