Если хотите иметь тренированные мышцы ног и кубики пресса – выполняйте эти упражнения несколько раз в неделю.

О полезных упражнениях сообщает ресурс Home fitnes Videos в Instagram .

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Для этих упражнений не требуется специальный инвентарь / Фото www.vesty.co.il

Для этой тренировки вам понадобится коврик и стена. Никакой другой инвентарь не нужен.

Выполняйте каждое упражнение 10-20 раз. Повторяйте весь сет 3-4 раза.

Тренировка для ног и пресса

Лежа на спине, ноги поднимите на стену и выпрямите. Медленно поднимайте и опускайте таз. Согните ноги и поочередно выпрямляйте их. Сочетайте это с подъемом таза. Поднимайте таз, а ноги согните в коленях и делайте ими круги наружу. Такие же круги, но двигаем колени внутрь. Ноги согнуты, ступню одной положите на колено другой. Продолжайте поднимать таз. Смените ногу и повторите. Тот же движение, но одна нога согнута, а другая – распрямлена и движется вверх. Смените ноги. Одна нога согнута, вторую – наклоняем на себя во время подъема. Так же – другой ногой. Ноги согнуты в коленях, поднимаем их вверх и выпрямляем колени через стороны. Прямые ноги поднимайте вверх. После того как подняли, разведите их в стороны и снова сведите вместе. Опустите таз.



Для красивого пресса придется интенсивно тренироваться / Фото inform-guru.com.ua

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