Упражнения для супер-ног и идеально плоского живота: видео тренировки
Если хотите иметь тренированные мышцы ног и кубики пресса – выполняйте эти упражнения несколько раз в неделю.
О полезных упражнениях сообщает ресурс Home fitnes Videos в Instagram.
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Для этих упражнений не требуется специальный инвентарь / Фото www.vesty.co.il
Для этой тренировки вам понадобится коврик и стена. Никакой другой инвентарь не нужен.
Выполняйте каждое упражнение 10-20 раз. Повторяйте весь сет 3-4 раза.
Тренировка для ног и пресса
- Лежа на спине, ноги поднимите на стену и выпрямите. Медленно поднимайте и опускайте таз.
- Согните ноги и поочередно выпрямляйте их. Сочетайте это с подъемом таза.
- Поднимайте таз, а ноги согните в коленях и делайте ими круги наружу.
- Такие же круги, но двигаем колени внутрь.
- Ноги согнуты, ступню одной положите на колено другой. Продолжайте поднимать таз. Смените ногу и повторите.
- Тот же движение, но одна нога согнута, а другая – распрямлена и движется вверх. Смените ноги.
- Одна нога согнута, вторую – наклоняем на себя во время подъема. Так же – другой ногой.
- Ноги согнуты в коленях, поднимаем их вверх и выпрямляем колени через стороны.
- Прямые ноги поднимайте вверх. После того как подняли, разведите их в стороны и снова сведите вместе. Опустите таз.
Для красивого пресса придется интенсивно тренироваться / Фото inform-guru.com.ua
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Видеоинструкцию, как выполнять упражнения, смотрите здесь:
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