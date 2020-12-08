Вправи для супер-ніг та ідеально плаского живота: відео тренування
Якщо хочете мати треновані м'язи ніг і кубики пресу – виконуйте ці вправи кілька разів на тиждень.
Про корисні вправи повідомляє ресурс Home fitnes videos в Instagram.
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Для цих вправ не потрібен спеціальний інвентар / Фото www.vesty.co.il
Для цього тренування вам знадобиться килимок і стіна. Жоден інший інвентар не потрібен.
Виконуйте кожну вправу 10-20 разів. Повторюйте увесь сет 3-4 рази.
Тренування для ніг і преса
- Лежачи на спині, ноги підійміть на стіну та випряміть. Повільно підіймайте та опускайте таз.
- Зігніть ноги та по черзі випрямляйте їх. Поєднуйте це з підйомом тазу.
- Підіймайте таз, а ноги зігніть в колінах і робіть ними кола назовні.
- Такі самі кола, але рухаємо коліна всередину.
- Ноги зігнуті, ступню однієї покладіть на коліно іншої. Продовжуйте підіймати таз. Змініть ногу і повторіть.
- Той самий рух, але одна нога зігнута, а інша – розпрямлена і рухається вгору. Змініть ноги.
- Одна нога зігнута, другу – нахиляємо на себе під час підйому. Так само – другою ногою.
- Ноги зігнуті в колінах, підіймаємо їх вгору і випрямляємо коліна через сторони.
- Прямі ноги підіймайте вгору. Після того, як підняли, розведіть їх в сторони та знову зведіть разом. Опустіть таз.
Для красивого преса доведеться інтенсивно тренуватися / Фото inform-guru.com.ua
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Відеоінструкцію, як виконувати вправи, дивіться тут:
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