30 хвилин для усього тіла: бадьоре тренування в домашніх умовах – відео
Програма від професійного тренера допоможе напружити усі м'язи й попрацювати над рельєфом. Виконуйте цю програму регулярно і ви побачите зміни у своєму тілі.
Програму тренування радить фітнес-тренер Роман Смідюк у своєму Instagram.
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Вправи допоможуть тримати тіло в формі / Фото fitcurves.org
Це тренування можна виконувати вдома. Спробуйте робити його, наприклад, вранці, щоб додати собі бадьорості на день. Виконання вправ триває 25-30 хвилин.
Для деяких вправ вам знадобиться спортивна резинка або джгут. Її можна замінити цупкою тканиною, що тягнеться.
Програма тренування:
- Ротація, стоячи на коліні. Зробіть 10-12 повторів на кожен бік.
- "Млин" у боковому випаді: 24 повтори.
- Ходьба на руках в стійці на одній нозі плюс віджимання: 5 повторів на кожну ногу. Зробіть 2 кола.
- Розгинайте ногу із джгутом в стійці на одній нозі. Зробіть 2 підходи по 25 повторів.
- Присідайте з викиданням коліна вгору із джгутом на стопі. Виконайте 3 підходи по 20 разів. Між підходами робіть паузу 45 секунд.
Це тренування досить активне і потужне / Фото championat.com
Наступні рухи робіть без перерви. Такі об'єднані вправи називають "суперсет".
- Випад назад + нахил двома руками до підлоги: 10-12 разів.
- Віджимання + доторкнутися рукою до підлоги: 12-14 повторів.
Зробіть 3 кола. Між колами можна робити паузу 40-45 секунд.
Ще один суперсет:
- Оберти ноги у позиції "упор лежачи". Виконайте 14 разів у кожен бік.
- Статика в скрутці на прес протягом 15 секунд.
Виконайте 2 кола з паузою 15 секунд.
Насамкінець зробіть вправу "велосипед" у статичній скрутці на прес. 3 підходи по 20 секунд, з такими ж паузами.
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