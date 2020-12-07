Аеробні вправи допоможуть зміцнити все тіло. Для цього необхідно регулярно виконувати тренування.

Які вправи корисні, і як їх правильно робити, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна в Instagram.

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Тренування складається з двох вправ. Однак виконувати їх можна по-різному – з використанням гантелей або ж з еспандерами.

Перша вправа – відмінний варіант для кругового тренування. Для цього виконуйте його протягом 30-60 секунд у кожному колі. Також в ньому можна збільшити амплітуду просідання таза вниз, що зробить вправу більш інтенсивною.

Друга вправа підійде як для кругової (від 30 до 60 секунд), так і для лінійного тренування (3 підходи по 16 разів).

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Ви можете додати в цю комбінацію витягування рук вгору під час випрямлення, тим самим зробивши вправу більш інтенсивною, – зазначила Медушкіна.

Вона пояснила, що в обох вправах можна регулювати інтенсивність за рахунок збільшення швидкості руху.