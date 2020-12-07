Як тренуватися на вулиці взимку: поради для спортсменів та новачків
Зима – не привід відмовлятися від тренувань. У холодну пору року можна пошукати альтернативу й перебратися до спортивного залу. Тим же, хто не уявляє тренувань без свіжого повітря, радимо, як не захворіти.
Про те, як тренуватися взимку на вулиці, повідомляє Active 24.
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Одяг для тренувань
Найкраще – мати спеціальний "розумний одяг". Фактично, це спорядження, у якому можна йти в похід, кататися на велосипеді тощо.
Для зимових тренувань потрібен правильний одяг / Фото elle.ua
Дотримуйтеся принципу багатошаровості. Нижній шар – термобілизна, що має виводити вологу від тіла. Середній – фліс або пухова куртка – покликані зігрівати вас.
Верхній шар одягу – куртка, що захистить від опадів та вітру.
Де тренуватися
Найкраще виконувати вправи неподалік від приміщення, у якому можна зігрітися. Якщо ви новачок, не потрібно йти на тренування у глибину парку чи в ліс. Тренуйтеся поруч з домом – так ви зможете припинити тренування і потрапити в тепло, коли вам це буде необхідно.
Під час тренувань не зупиняйтеся і дихайте через ніс / Фото inde.io
Особливості тренувань взимку
Під час тренувань намагайтеся не зупинятися. Навіть якщо ви виконали вправу, не стійте і не сідайте відпочивати. Між вправами можете ходити, робити махи руками чи ногами, нахили. Але не припиняйте рух – це загрожує переохолодженням.
З чого почати
Обов'язково виконайте розминку. Новачкам рекомендують зробити її у приміщенні. Прогрійте суглоби та м'язи. Виконуйте оберти рук, ніг, а також розтяжку.
Обов'язково розігрівайтеся перед тренуванням / Фото gorodokboxing.com
Як дихати
Найкраще – дихати тільки носом. Так повітря буде прогріватися. Якщо у вас не виходить дихати носом, притисніть язик до піднебіння і вдихайте повітря через рот. Цей спосіб також допоможе зігрівати повітря.
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Що пити
Беріть з собою на тренування теплий чай без цукру або воду в термосі. Холодних напоїв краще не вживати. Пам'ятайте, що під час зимового тренування потрібно пити не менше, ніж влітку.
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