Чим замінити біг взимку: 5 цікавих варіантів
Якщо ви не хочете бігати взимку, особливо у сніжну й морозну погоду – радимо подумати над альтернативними варіантами тренувань.
Про те, як тренуватися взимку, повідомляє Active 24.
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Альтернативою бігу можуть стати інші тренування:
Скакалка
Скакалка – найпростіша альтернатива бігові / Фото justsport.info
Простий, бюджетний і ефективний спосіб замінити біг. Тренуйтеся вдома або в залі.
Майстерність стрибків на скакалці можна підвищувати: вчіться виконувати різні трюки, збільшуйте темп. За цим заняттям ви не помітите, як пройде зима і можна буде знову бігати на вулиці.
Сайклінг
Сайклінг допоможе замінити біг взимку / Фото Marathonec
Велотренажери сьогодні є майже у кожному фітнес-клубі. Сміливо купуйте абонемент на сайклінг – це групове тренування з виконанням різних вправ.
Бігова доріжка
Замість вулиці можна бігати в тренажерному залі / Фото 365news.biz
Звісно, для фанатів бігу на вулиці переміститися в тренажерний зал може здаватися нудним. Однак бігова доріжка є чудовою альтернативою в холодний період.
Якщо ви не хочете припиняти тренування, а на вулиці надто холодно і слизько – йдіть до тренажерного залу. Особливо радимо це зробити новачкам – так ви уникнете травм і переохолоджень, що можливі при тренуваннях на вулиці.
Ходьба сходами
Цей вид тренувань доступний усім / Фото Marathonec
Чудовий варіант для усіх – адже вам не потрібно жодного приладдя й абонементу в зал. Ходіть сходами вгору й вниз. Збільшуйте навантаження з кожним тренуванням і прискорюйте темп.
Іноді таке навантаження може бути навіть більш виснажливим, ніж безпосередньо біг.
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Скандинавська ходьба
Скандинавська ходьба є хорошою альтернативою бігу взимку / Фото vartovsk
Цей вид тренувань підвищує витривалість, розвиває легені, допомагає спалювати калорії. Якщо прагнете не втратити спортивну форму взимку – обирайте нордік.
Тоді з настанням весни ви з легкістю повернетеся назад до лав бігунів.
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