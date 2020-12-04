Якщо ви не хочете бігати взимку, особливо у сніжну й морозну погоду – радимо подумати над альтернативними варіантами тренувань.

Про те, як тренуватися взимку, повідомляє Active 24.

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Альтернативою бігу можуть стати інші тренування:

Скакалка



Скакалка – найпростіша альтернатива бігові / Фото justsport.info

Простий, бюджетний і ефективний спосіб замінити біг. Тренуйтеся вдома або в залі.

Майстерність стрибків на скакалці можна підвищувати: вчіться виконувати різні трюки, збільшуйте темп. За цим заняттям ви не помітите, як пройде зима і можна буде знову бігати на вулиці.

Сайклінг



Сайклінг допоможе замінити біг взимку / Фото Marathonec

Велотренажери сьогодні є майже у кожному фітнес-клубі. Сміливо купуйте абонемент на сайклінг – це групове тренування з виконанням різних вправ.

Бігова доріжка



Замість вулиці можна бігати в тренажерному залі / Фото 365news.biz

Звісно, для фанатів бігу на вулиці переміститися в тренажерний зал може здаватися нудним. Однак бігова доріжка є чудовою альтернативою в холодний період.

Якщо ви не хочете припиняти тренування, а на вулиці надто холодно і слизько – йдіть до тренажерного залу. Особливо радимо це зробити новачкам – так ви уникнете травм і переохолоджень, що можливі при тренуваннях на вулиці.

Ходьба сходами



Цей вид тренувань доступний усім / Фото Marathonec

Чудовий варіант для усіх – адже вам не потрібно жодного приладдя й абонементу в зал. Ходіть сходами вгору й вниз. Збільшуйте навантаження з кожним тренуванням і прискорюйте темп.

Іноді таке навантаження може бути навіть більш виснажливим, ніж безпосередньо біг.

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Скандинавська ходьба



Скандинавська ходьба є хорошою альтернативою бігу взимку / Фото vartovsk

Цей вид тренувань підвищує витривалість, розвиває легені, допомагає спалювати калорії. Якщо прагнете не втратити спортивну форму взимку – обирайте нордік.

Тоді з настанням весни ви з легкістю повернетеся назад до лав бігунів.