Если вы не хотите бегать зимой, особенно в снежную и морозную погоду – советуем подумать над альтернативными вариантами тренировок.

О том, как тренироваться зимой на улице, сообщает Active 24 .

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Альтернативой бега могут стать другие тренировки:

Скакалка



Скакалка – самая простая альтернатива бегу / Фото justsport.info

Простой, бюджетный и эффективный способ заменить бег. Тренируйтесь дома или в зале.

Мастерство прыжков на скакалке можно повышать: учитесь выполнять различные трюки, увеличивайте темп. За этим занятием вы не заметите, как пройдет зима и можно будет снова бегать на улице.

Сайклинг



Сайклинг поможет заменить бег зимой / Фото Marathonec

Велотренажеры сегодня есть почти в каждом фитнес-клубе. Смело покупайте абонемент на сайклинг – это г руповые тренировки с выполнением различных упражнений .

Беговая дорожка



Вместо улицы можно бегать в тренажерном зале / Фото 365news.biz

Конечно, для фанатов бега на улице переместиться в тренажерный зал может показаться скучным . Однако беговая дорожка является отличной альтернативой в холодный период .

Если вы не хотите прекращать тренировки, а на улице слишком холодно и скользко – идите в тренажерный зал. Особенно советуем это сделать новичкам – так вы избежите травм и переохлаждений , которые возможны при тренировках на улице.

Ходьба по лестнице



Этот вид тренировок доступен всем / Фото Marathonec

Отличный вариант для всех – ведь вам не нужны никакие принадлежности и абонемент в зал . Ходите по лестнице вверх и вниз. Увеличивайте нагрузку с каждой тренировкой и ускоряйте темп.

Иногда такая нагрузка может быть даже более изнурительной , чем непосредственно бег.

Для всех: Простые домашние тренировки для любого возраста: видео упражнений

Скандинавская ходьба



Скандинавская ходьба является хорошей альтернативой бегу зимой / Фото vartovsk

Этот вид тренировок повышает выносливость, развивает легкие, помогает сжигать калории . Если хотите не потерять спортивную форму зимой – выбирайте нордик.