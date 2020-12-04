Чем заменить бег зимой: 5 интересных вариантов
Если вы не хотите бегать зимой, особенно в снежную и морозную погоду – советуем подумать над альтернативными вариантами тренировок.
О том, как тренироваться зимой на улице, сообщает Active 24.
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Альтернативой бега могут стать другие тренировки:
Скакалка
Скакалка – самая простая альтернатива бегу / Фото justsport.info
Простой, бюджетный и эффективный способ заменить бег. Тренируйтесь дома или в зале.
Мастерство прыжков на скакалке можно повышать: учитесь выполнять различные трюки, увеличивайте темп. За этим занятием вы не заметите, как пройдет зима и можно будет снова бегать на улице.
Сайклинг
Сайклинг поможет заменить бег зимой / Фото Marathonec
Велотренажеры сегодня есть почти в каждом фитнес-клубе. Смело покупайте абонемент на сайклинг – это груповые тренировки с выполнением различных упражнений.
Беговая дорожка
Вместо улицы можно бегать в тренажерном зале / Фото 365news.biz
Конечно, для фанатов бега на улице переместиться в тренажерный зал может показаться скучным. Однако беговая дорожка является отличной альтернативой в холодный период.
Если вы не хотите прекращать тренировки, а на улице слишком холодно и скользко – идите в тренажерный зал. Особенно советуем это сделать новичкам – так вы избежите травм и переохлаждений, которые возможны при тренировках на улице.
Ходьба по лестнице
Этот вид тренировок доступен всем / Фото Marathonec
Отличный вариант для всех – ведь вам не нужны никакие принадлежности и абонемент в зал. Ходите по лестнице вверх и вниз. Увеличивайте нагрузку с каждой тренировкой и ускоряйте темп.
Иногда такая нагрузка может быть даже более изнурительной, чем непосредственно бег.
Для всех: Простые домашние тренировки для любого возраста: видео упражнений
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба является хорошей альтернативой бегу зимой / Фото vartovsk
Этот вид тренировок повышает выносливость, развивает легкие, помогает сжигать калории. Если хотите не потерять спортивную форму зимой – выбирайте нордик.
Тогда с наступлением весны вы с легкостью вернетесь назад в ряды бегунов.
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